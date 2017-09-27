Группа IOWA представила в интернете клип на новую песню «Плохо танцевать». Так называется и новая концертная программа, которую музыканты покажут в минском Prime Hall 28 ноября.





Режиссером клипа стала Таню Муиньо, известная своими работами для Monatik, Rozhden и LAYAH. Клип снимался в Cанкт-Петербурге: музыканты и актеры танцевали прямо на улицах, сбивая привычный ритм города. Хореграф-постановщик ролика — Денис Стульников, работавший также с Quest Pistols, Сергеем Лазаревым и другими артистами.

«По сценарию клипа мы катаемся по городу на красной «Волге», находим людей и «стреляем» в них взглядом, заражая внутренней уверенностью, говоря: «Можно быть собой! Плохо танцевать — это тоже позиция, давай добавим сахар в эти кислые лица!» — рассказывает Катя IOWA.

Большие сольные концерты с программой «Плохо танцевать» состоятся в Санкт-Петербурге (21.10), Москве (17.11) и Минске (28.11). Дископлемя призывает отдаться ритму и танцевать, хорошо ли, плохо ли — кто как умеет.

IOWA с программой «Плохо танцевать» 28 ноября — Минск, Prime Hall — 20.00 Билеты: танцпол — 50 руб, сидячие — от 55 руб. Купить билет