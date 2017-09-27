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"Про минусы, которые способны стать плюсами": IOWA выпустили новый клип о плохих танцах

28.09.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Группа IOWA представила в интернете клип на новую песню «Плохо танцевать». Так называется и новая концертная программа, которую музыканты покажут в минском Prime Hall 28 ноября.


Режиссером клипа стала Таню Муиньо, известная своими работами для Monatik, Rozhden и LAYAH. Клип снимался в Cанкт-Петербурге: музыканты и актеры танцевали прямо на улицах, сбивая привычный ритм города. Хореграф-постановщик ролика — Денис Стульников, работавший также с Quest Pistols, Сергеем Лазаревым и другими артистами.
«По сценарию клипа мы катаемся по городу на красной «Волге», находим людей и «стреляем» в них взглядом, заражая внутренней уверенностью, говоря: «Можно быть собой! Плохо танцевать — это тоже позиция, давай добавим сахар в эти кислые лица!» — рассказывает Катя IOWA.

Большие сольные концерты с программой «Плохо танцевать» состоятся в Санкт-Петербурге (21.10), Москве (17.11) и Минске (28.11). Дископлемя призывает отдаться ритму и танцевать, хорошо ли, плохо ли — кто как умеет.

IOWA с программой «Плохо танцевать»

28 ноября — Минск, Prime Hall — 20.00

Билеты: танцпол — 50 руб, сидячие — от 55 руб.

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Теги: Минск
 
 
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В интернете состоялась премьера песни "Плохо танцевать" - заглавной песни новой концертной программы IOWA, которую минчане увидят 28 ноября в Prime Hall.

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