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"Про минусы, которые способны стать плюсами": IOWA выпустили новый клип о плохих танцах
Режиссером клипа стала Таню Муиньо, известная своими работами для Monatik, Rozhden и LAYAH. Клип снимался в Cанкт-Петербурге: музыканты и актеры танцевали прямо на улицах, сбивая привычный ритм города. Хореграф-постановщик ролика — Денис Стульников, работавший также с Quest Pistols, Сергеем Лазаревым и другими артистами.
Большие сольные концерты с программой «Плохо танцевать» состоятся в Санкт-Петербурге (21.10), Москве (17.11) и Минске (28.11). Дископлемя призывает отдаться ритму и танцевать, хорошо ли, плохо ли — кто как умеет.
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В интернете состоялась премьера песни "Плохо танцевать" - заглавной песни новой концертной программы IOWA, которую минчане увидят 28 ноября в Prime Hall.
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