Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ташкенте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Tashkent Open WTA International с призовым фондом 226 750 долларов.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В четвертьфинале Арина Соболенко (№ 119 рейтинга WTA) взяла верх над Екатериной Козловой (№ 71) из Украины — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.

В предыдущих матчах Арина Соболенко также выбила из турнира превосходящих ее в рейтинге соперниц — россиянку Евгению Родину (№ 84) — 6:2, 6:2 и представительницу Германии Татьяну Марию (№ 53) — 6:3, 7:5.

В полуфинале Арина Соболенко сразится с победительницей пары Стефани Фогель (№ 196, Швейцария) — Тимеа Бабош (№ 52, Венгрия).