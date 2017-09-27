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В Россонском лесхозе незаконно платили зарплату за счет бюджетных средств

28.09.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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В Россонском лесхозе контролеры выявили факты незаконного получения бюджетных средств, сообщает пресс-центр Комитета госконтроля.

Новополоцкий межрайотдел финансовых расследований установил, что в 2011—2015 годах Россонский лесхоз включал в заявки на получение денег из бюджета суммы зарплат (с начислениями) кочегаров котельных и горничных Дома охотника. При этом труд этих работников должен оплачиваться за счет средств от лесохозяйственной деятельности.

В итоге организация получила из республиканского бюджета 52,3 тыс. рублей, из них 36,5 тыс. — по статье «заработная плата», 15,8 тыс. — начислений на нее.

Лесхозу велели устранить нарушения и возместить в бюджет все незаконно полученные средства с процентами. В итоге получилось 27 тыс. рублей (в размере 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка за каждый день с момента получения денег до момента их возмещения). Лесхоз выполнил эти требования.

Двух работников ГЛХУ привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.16 КоАП («Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)».

 
 
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Организация незаконно получила из республиканского бюджета 52,3 тыс. рублей.

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