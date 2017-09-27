Страховой стаж для всех белорусов хотят сократить до 10 лет и включать в него новые периоды

В Беларуси собираются сократить до 10 лет срок обязательных страховых взносов для начисления пенсии. Кроме того, рассматривается возможность засчитывать в стаж для назначения пенсии период ухода за престарелыми родителями и детьми-инвалидами. Эти изменения в закон «О пенсионном обеспечении» должны быть приняты на следующей сессии Палаты представителей, которая стартует 2 октября.

На дополнительный стаж смогут претендовать те, кто будет ухаживать за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и за стариками старше 80 лет.

— Важно чтобы тому человеку, который ухаживает за нуждающимся, было не старше определенного возраста: мужчины 65 лет, женщины — 60 лет", — уточнил председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк.

Всего на III сессии депутаты предварительно запланировали рассмотреть 28 вопросов, еще около 30 законопроектов находится в стадии подготовки — например, закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», закон «О бюджете», а также изменения в «Кодекс об административных правонарушениях». Ими будет введена ответственность должностных лиц за лишние и необоснованные начисления в жировках.