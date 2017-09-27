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Под грифом наивысшей секретности. В России разрабатывают электромагнитную бомбу

28.09.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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Боеприпасы, способные вывести из строя технику противника с помощью мощного электромагнитного импульса разрабатывает по заказу российский военных концерн «Радиоэлектронные технологии», сообщают РИА «Новости».


Фото: azureedge.net

По словам гендиректора концерна Владимира Михеева, рассказал о завершении опытно-конструкторских работ и целого комплекса исследований над электромагнитными боеприпасами под шифром «Алабуга».

Ранее СМИ писали о некой ракете с подобным названием, которая может одним ударом накрыть территорию 3,5 километров и вывести из строя всю электронику, превратив ее в «груду металлолома».

По словам Михеева после окончания исследований все данные об их результатах были закрыты, а сама тема СВЧ-оружия попала в разряд критических технологий с наивысшим грифом секретности.

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Бомба выводит технику противника мощным электромагнитным импульсом.

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