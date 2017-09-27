На трассе М5 в Быховском районе грузовик насмерть сбил пешехода

В Быховском районе пешеход погиб под колесами грузовика. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Смертельная авария произошла 27 сентября, в 21.50. По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика Mercedes ехал по трассе М5 Минск — Гомель и совершил наезд на 65-летнего мужчину, жителя деревни Воронино, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.