Эксперт: Увольнять стали больше в связи с задачей по росту средней зарплаты

В Беларуси предприятия снова активнее увольняют , чем принимают на работу новых сотрудников. Так, организации отдали трудовые книжки в январе-августе 94,4 тысячи работников, а взяли — почти на 7,6 тысячи меньше. До этого предприятия 8 месяцев подряд активнее прощались с работниками, чем нанимали новых. Почему так происходит и что будет с рынком труда дальше?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Снижение занятости в стране может свидетельствовать о положительном явлении»

Бывший министр труда Александр Соснов однозначно оценивать сокращение занятых в экономике не берется, сообщает zautra.by.

С одной стороны, по мнению эксперта, это может свидетельствовать о продолжающемся снижении эффективности экономики, которая выбрасывает людей на улицу, заставляя их сталкиваться с декретом № 3 и думать о том, как уехать из страны.

С другой — если занятость снизилась, а ВВП вырос, то это может свидетельствовать о росте производительности труда.

— Если ВВП будет расти за счет экстенсивных факторов, то есть за счет привлечения дополнительной рабочей силы, роста производительности труда не будет. Это не хорошо, и не плохо. А вот если ВВП будет расти без привлечения дополнительной рабочей силы, это будет говорить о росте производительности труда в стране и повышении эффективности экономики. Экстенсивное развитие нас никуда не приведет, особенно в XXI веке, — говорит Александр Соснов.

«Увольнения происходят в разных масштабах, но повсеместно»

Руководитель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич отмечает, что не удивлен статистикой о сокращении занятых в экономике.

— В последнее время активно увольняют пенсионеров и не продлевают контракты даже с людьми, проработавшими на предприятии долгое время. Это происходит в разных масштабах, но повсеместно, — констатирует Геннадий Федынич.

При этом остаются неизвестными цифры скрытой безработицы, когда люди могут работать всего несколько дней в неделю или уходить в отпуск за свой счет добровольно-принудительно, добавляет профсоюзный лидер.

Среди причин, которые привели к уменьшению занятых в экономике, Геннадий Федынич называет громкую задачу, выполнение которой власти требуют к концу года.

— Очевидно, увольнять стали больше в связи с задачей по росту средней зарплаты до 1000 рублей. Если человека увольняют, фонд оплаты труда остается прежним. И статистика покажет рост средней зарплаты на предприятии, — говорит собеседник.

По оценке экспертов «Беларусь в фокусе» крупные бюджетные сектора экономики — образование и здравоохранение — больше не генерируют новые рабочие места. Продолжается оптимизация в органах государственного управления. Ситуация в промышленности в значительной степени зависит от внешних факторов, предсказать которые проблематично. Продолжается реструктуризация активов в сельском хозяйстве.

По прогнозам экспертов, в условиях сокращения попыток реформирования экономики и отсутствия прогресса в создании новых рабочих мест, по итогам года число принятых на работу будет на 40−45 тысяч меньше числа уволенных.