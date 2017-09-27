В отношении гомельчанки, которая продавала товары и не платила налоги возбуждено уголовное дело

25-летняя гомельчанка открыла бизнес в обход налоговой инспекции. Чем все это для нее закончилось сообщает газета «Вечерний Гомель».





Девушка закупала у столичного индивидуального предпринимателя в интернет-магазине принадлежности для детей. Затем находила покупателей в Гомеле. Те забирали товар, а деньги за него перечисляли на банковские счета продавца.

Цены были ниже, чем в магазинах, а потому заказы шли один за другим. Детские стульчики для кормления, коляски, автокресла, электромобили… Позже ассортимент расширился — появились пылесосы, мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, посудомоечные и стиральные машины, кухонные комбайны.

Чуть больше, чем за год девушка заработала 28 652 рубля. Теперь за теневой бизнес придется отвечать. Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере.