ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отношении гомельчанки, которая продавала товары и не платила налоги возбуждено уголовное дело

28.09.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25-летняя гомельчанка открыла бизнес в обход налоговой инспекции. Чем все это для нее закончилось сообщает газета «Вечерний Гомель».


Девушка закупала у столичного индивидуального предпринимателя в интернет-магазине принадлежности для детей. Затем находила покупателей в Гомеле. Те забирали товар, а деньги за него перечисляли на банковские счета продавца.

Цены были ниже, чем в магазинах, а потому заказы шли один за другим. Детские стульчики для кормления, коляски, автокресла, электромобили… Позже ассортимент расширился — появились пылесосы, мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, посудомоечные и стиральные машины, кухонные комбайны.

Чуть больше, чем за год девушка заработала 28 652 рубля. Теперь за теневой бизнес придется отвечать. Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка закупала у столичного индивидуального предпринимателя в интернет-магазине принадлежности для детей. Затем находила покупателей в Гомеле.Те забирали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле строят многоэтажку со встроенным детским садом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика