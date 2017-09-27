В Гомеле строят многоэтажку со встроенным детским садом

Про необходимость детского сада в молодом густонаселенном районе сложена не одна жалоба. Но вот, похоже, кому-то повезло. К концу года в Гомеле у жителей 19-го микрорайона появится свой детский сад, расположенный прямо в многоэтажном доме. Возводит объект Гомельский домостроительный комбинат. Подобного в Беларуси еще нет. Мы встретились с авторами экспериментального проекта и посмотрели, как все будет устроено.





Над этим экспериментом в городе размышляли не один год. Но сначала не было достойного варианта проекта, затем возникли сложности с отводом земельного участка под строительство и непростые переговоры с санстанцией и МЧС. Наконец, вмешались местные власти и все получилось.

Первая презентация была устроена для будущих архитекторов. Студентов БелГУТа на стройплощадку пригласил лично заместитель губернатора Владимир Горбачев.

— Вот так вы должны будете в дальнейшем строить. Теперь задача стоит — все жилье для людей должно быть со средой обитания. Дом пустой с выбивалками для ковра и турниками больше экспертизу не пройдет, — предупреждает первокурсников чиновник.





Двухподъездный десятиэтажный дом с детсадом на 60 мест начали возводить в мае. Генпроектировщик — архитектурно-проектная мастерская ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». Строит тоже ДСК.





На сегодняшний день готовность объекта 30%, тем не менее, к концу года обещают сдать. Рядом уже возвышаются два дома-близнеца с граффити на фасадах, 3-D панелями в подъездах и стеклянными балконами. Строители не скрывают гордости за жилой комплекс. Квартиры в домах, в том числе и со встроенным детсадом почти все были раскуплены в рекордные сроки. Кстати, цена на них стандартная — 920 рублей за квадрат.





Авторы экспериментального дома убеждены — и жильцам, и детям будет в нем комфортно.

— Но что делать тем, кто не любит детей?

— А разве есть такие люди? Покажите, хочу посмотреть на них, — улыбается генеральный директор Гомельского ДСК Александр Гончаров.





Впрочем, и для этого варианта у проектировщиков все продумано — пути жильцов и детсадовцев пересекаться не будут: подъезды жилой части дома расположены с одной стороны, входы в детский садик — с обратной. Территория площадки будет огорожена, во дворе сада обустроят навесы, привезут и установят необходимый инвентарь. Весь первый этаж двухподъездного дома займут группы с игровыми, спальнями, раздевалками, прачечными, кухней и другими технологическими помещениями. Говорят, детский шум, гам и тарарам соседи сверху не услышат.





— На этапе проектирования институтом сертификации и испытаний был выполнен акустический расчет. По его результатам институт дал нам заключение. Перекрытие между первым и вторым этажом будет иметь подшивной изоляционный потолок со специальными гидровставками. Дополнительно будут установлены подвесные потолки, которые также будут давать дополнительную звукоизоляцию, так что жильцы сверху не будут слышать, что происходит на первом этаже, — рассказывает главный архитектор проекта Николай Зубок.





Пока не понятно, что делать с перфораторами. Ведь от их звука не спасет ни одна изоляция. А проводить ремонтные работы средь бела дня, когда у детей по расписанию тихий час, законом не запрещается. Как будет решаться эта проблема специалисты еще не знают, но пообещали подумать.



