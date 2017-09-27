На трассе М6 впервые в Беларуси делают монолитные бетонные ограждения на разделительной полосе

В этом году безопасные конструкции появятся с 202-го по 214-й километр М6. Сейчас, недалеко от Щучина, на 203-м километре, работает единственный в стране бордюроукладчик со скользящей опалубкой «GOMACO», сообщает «Гродненская правда».





— Это барьерное ограждение служит разделительным элементом между полосами дорожного движения, не просто исключает выезд транспортного средства на встречную полосу, — рассказывает начальник ОГАИ Щучинского РОВД Владимир Хильмончик. — Специальная конструкция позволяет использовать его в качестве аварийных улавливателей для автомобилей с неисправными тормозами, смягчать удар и даже возвращать машину на проезжую часть. Это значительно увеличивает безопасность дорожного движения.





Процесс укладки бетонного ограждения полностью автоматизирован. Укладчик медленно движется, оставляя после себя свежий ровный бордюр, которые не только красивый на вид, но и ударопрочный, вибростойкий, невосприимчивый к перепадам температур. Внутри конструкции — три арматурных стержня разных диаметров, что делает его еще прочнее и обеспечивает требуемую удерживающую способность.

— Ежедневно наши дорожники устраивают 200 — 300 метров бетонного ограждения, — рассказывает мастер строительно-монтажных работ ДСУ-15 ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» Виктор Сегенюк. — Уже устроена первая тысяча метров «Нью-Джерси». В этом году безопасные конструкции появятся с 202-го по 214-й километр М6.

На устройстве «Нью-Джерси» работают 10 человек.





Трасса М6 в Щучинском районе постепенно приобретает ту инфраструктуру, которая позволит участникам дорожного движения чувствовать себя удобно и безопасно. Обустраиваются дорожки для пешеходов и велосипедистов, возле деревни Плянты идет установка шумозащитных конструкций.

Ежедневно на участке трассы М6 с 197,7 по 211 километр работает наряд сотрудников ГАИ Щучинского районного отдела внутренних дел: движение на трассе очень интенсивное.