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Новое золото или мыльный пузырь? Будет ли расти биткоин и стоит ли в него сейчас вкладывать
Суммарная стоимость всех биткоинов сегодня превышает 64 миллиарда долларов. Эта сумма больше рыночной капитализации российского энергетического гиганта «Газпрома». На фоне стремительного роста курса биткоина (и столь же стремительного падения) не прекращаются споры: биткоин — валюта будущего или мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами разобрался в будущем виртуальной валюты и выяснил, чем чреваты инвестиции в биткоин.
Тюльпаны, нефть и социальные сети
Год назад один биткоин продавался за 600 долларов. За 12 месяцев курс криптовалюты вырос в 6 с половиной раз — сегодня один биткоин стоит 3950 долларов. В начале сентября курс даже «
Однако сейчас ситуация поменялась: пять лет назад о биткоине знали лишь немногие увлекающиеся энтузиасты. Сегодня о нем говорят все, в том числе на высоком
Все больше людей вкладывают в биткоин, желая быстрого обогащения. Это и вызывает опасение — многие называют биткион пузырем, который сейчас растет, но в конечном итоге лопнет. Так, например, считают «шишки» с Уолл-стрит. В частности, генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймс Даймон
С критикой биткоина
— Споря о биткоине, многие, я подозреваю, не смогут дать конкретного определения, что такое «пузырь». Получается, что спор идет вокруг понятия, которое мало кто понимает. На обывательском уровне «пузырь» — это что-то такое, что быстро выросло, а потом быстро упало. В таком случае можно согласиться со словами экс-главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, что пузырь нельзя распознать изнутри, находясь в нем, а можно лишь констатировать постфактум. По траектории роста говорить, пузырь это или нет, сложно, — рассуждает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Но, пользуясь таким определением, пузырем, по словам аналитика, можно назвать множество привычных для нас сегодня вещей:
— Например, в 2014 году цена нефти упала со 147 до ниже 30 долларов за баррель. Нефть — это пузырь или нет? Традиционно нефть пузырем не считается, — приводит пример старший аналитик «Альпари».
И таких примеров в истории достаточно. Например,
Взлеты и падения
Вокруг биткоина сегодня много «хайпа», поэтому курс так стремительно растет. Цена криптовалют складывается из стоимости майнинга и соотношения спроса и предложения, а оно сильно зависит от спекулятивных настроений. В отличие от традиционных валют цену криптовалют не поддерживает реальная экономика. Кроме того, из-за сильной зависимости от спроса по курсу так сильно бьют новости об их регулировании.
Например,
Похожее случалось и раньше. Например, когда ФБР заблокировало черный онлайн-рынок Silk Road, курс биткоина за несколько часов упал на 66% — с 124 до 82 долларов.
— У широкой публики информации по поводу решений регуляторов заранее нет, поэтому такие вещи предугадать нельзя. Если говорить о дальнейшей динамике, биткоин может вырасти в два раза. Но с такой же вероятностью он так же сильно может упасть. Исходя из моего видения этого рынка это довольно непредсказуемый «актив» (это слово специально надо взять в кавычки), — говорит Вадим Иосуб.
Американский ресурс TechCruch
— Пузырь, конечно, не лопнет, но в краткосрочной перспективе может сдуться, — говорит создатель
«Надо быть готовым все потерять»
Предсказать курс биткоина действительно невозможно. В прошлом году, например,
Вадим Иосуб говорит, что биткоин — не просто рискованный, а высокорискованный актив. И связано это не только с непредсказуемостью его курса.
— Как правило, механизм покупки биткоина предполагает открытие счета на криптовалютнтой бирже или у брокера. В последнее время мы часто слышим новости, что те или иные регуляторы в мире запретили работу той или иной биржи или брокера. Также на биржи совершаются хакерские атаки. Так что на этом рынке есть риск не только потерять деньги за счет падения стоимости валюты — остаться ни с чем можно даже на растущем рынке из-за действия хакеров, — говорит Вадим Иосуб.
«Самый большой риск для инвестора в биткоин — потерять ключ или атака хакера», — подтверждает Владимир Сержанович.
Тем, кто хочет вложиться в биткоин, эксперты советуют не рисковать большими деньгами — инвестировать лишь небольшую сумму, потеря которой будет неощутимой. «Я бы не рекомендовал вкладывать более 5−10% от своего дохода и быть готовым, что можете ее потерять», — уточняет Владимир Сержанович.
Еще одна проблема в том, что биткоин на сегодня не может выполнять функцию полноценных денег — большинство продавцов попросту не принимают такой вид оплаты.
— Пока биткоин является средством инвестиций. Для платежей он подходит только для крупных сумм. Для микроплатежей биткоин пока не подходит, так как вознаграждение за запись в блок составляет минимум четыре доллара и занимает 30 минут, — говорит руководитель ConsensusLab.
Кроме того, у биткоина очень изменчивый курс, поэтому мало кто согласится использовать для расчетов валюту, стоимость которой может за день серьезно поменяться. Чтобы биткоин всерьез рассматривался в качестве альтернативы доллару и евро, как
«Биткоин с нами надолго»
Биткоин с момента его появления хоронили
— В мире, который с каждым днем становится все более цифровым и виртуальным, биткоин стал первой валютой, гарантирующей владельцу ее сохранность. Здесь не грозит дефолт или списание без ведома владельца, — делится своим мнением Владимир Сержанович. — Давайте представим, что миллиард людей в развитых странах решит для сохранности собственных средств купить биткоин на тысячу долларов. Тогда стоимость одного биткоина будет 47,6 тысячи долларов. А если учесть, что доступ к большей части монет уже утерян, то биткоин вполне может стоить и сто тысяч долларов.
Экономический блог Economic Edge опубликовал
Кроме того, поставка биткоина ограничена. Сейчас уже добыто порядка 80% из заложенных в коде 21 миллиона монет. Чем меньше становится «свободных» биткоинов, тем сложнее и дороже становится добыча — ценность будет расти.
«Мы используем и будем использовать доллары для ежедневных платежей, потому что выбора нет (по крайней мере сегодня). А криптовалюту наряду с серебром и золотом мы используем как средство накопления. Именно поэтому можно сказать, что биткоин сегодня не пузырь и точно не окажется им по крайней мере в ближайшем будущем», — пишет издание. Также автор утверждает, что нынешний подъем со временем будет рассматриваться как создание базы для гораздо большего роста.
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Вокруг биткоина не прекращаются споры - валюта будущего ли это или "мыльный пузырь", который вот-вот лопнет. FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами разобрался в будущем...
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