Новое золото или мыльный пузырь? Будет ли расти биткоин и стоит ли в него сейчас вкладывать

Суммарная стоимость всех биткоинов сегодня превышает 64 миллиарда долларов. Эта сумма больше рыночной капитализации российского энергетического гиганта «Газпрома». На фоне стремительного роста курса биткоина (и столь же стремительного падения) не прекращаются споры: биткоин — валюта будущего или мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами разобрался в будущем виртуальной валюты и выяснил, чем чреваты инвестиции в биткоин.



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Биткоины — это виртуальные деньги , их можно переводить с кошелька на кошелек.

У системы нет центра, в каждом биткоин-кошельке хранятся копии базы всех транзакций. Каждый новый «блок» с данными «крепится» к предыдущему с помощью сложных алгоритмов. Система надежно зашифрована для изменений, зато просмотреть ее содержимое может каждый. В основе биткоина и других криптовалют лежит блокчейн — распределенная база данных , которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы.

Тюльпаны, нефть и социальные сети

Год назад один биткоин продавался за 600 долларов. За 12 месяцев курс криптовалюты вырос в 6 с половиной раз — сегодня один биткоин стоит 3950 долларов. В начале сентября курс даже « пробил » потолок в 5 тысяч долларов, однако потом обвалился почти на две тысячи долларов. Однако для биткоина столь быстрый рост (и такое же быстрое падение) не уникально. В июне 2011 года криптовалюта подскочила на 720% за месяц, в апреле 2013 года — на 375%, а в ноябре того же года она выросла на 467%. И как показывает опыт, каждый из этих подъемов сопровождался почти столь же быстрым спадом.

Однако сейчас ситуация поменялась: пять лет назад о биткоине знали лишь немногие увлекающиеся энтузиасты. Сегодня о нем говорят все, в том числе на высоком государственном уровне . Огромное количество людей занялось любительским майнингом — ажиотаж даже привел к дефициту видеокарт.

Все больше людей вкладывают в биткоин, желая быстрого обогащения. Это и вызывает опасение — многие называют биткион пузырем, который сейчас растет, но в конечном итоге лопнет. Так, например, считают «шишки» с Уолл-стрит. В частности, генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал биткоин «мошенничеством», сравнив с тюльпаноманией в Голландии в 17 веке, когда на пике пузыря одна луковица тюльпана стоила как дом на берегу реки в Амстердаме. «Биткоин еще хуже тюльпанной лихорадки. Курс может вырасти до 20 тысяч долларов, но в конце концов пузырь все равно лопнет. И я шокирован, что никто не замечает этой опасности», — высказался банкир.

С критикой биткоина выступают и другие банкиры, бизнесмены, инвесторы и финансовые эксперты, называя его «неконтролируемой» валютой, поведение которой невозможно предсказать, которую к тому же используют в незаконных целях.

— Споря о биткоине, многие, я подозреваю, не смогут дать конкретного определения, что такое «пузырь». Получается, что спор идет вокруг понятия, которое мало кто понимает. На обывательском уровне «пузырь» — это что-то такое, что быстро выросло, а потом быстро упало. В таком случае можно согласиться со словами экс-главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, что пузырь нельзя распознать изнутри, находясь в нем, а можно лишь констатировать постфактум. По траектории роста говорить, пузырь это или нет, сложно, — рассуждает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.



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Но, пользуясь таким определением, пузырем, по словам аналитика, можно назвать множество привычных для нас сегодня вещей:

— Например, в 2014 году цена нефти упала со 147 до ниже 30 долларов за баррель. Нефть — это пузырь или нет? Традиционно нефть пузырем не считается, — приводит пример старший аналитик «Альпари».

И таких примеров в истории достаточно. Например, пузырь дотком в конце 90-х — начале 2000-х. Однако несмотря на взрыв, интернет-компании все равно продолжили развиваться — на ноги стали Amazon, eBay, социальные сети и т.д. Или пример из 19 века — железнодорожная мания в Англии. Но, как мы видим сегодня, развитие железнодорожного транспорта это не остановило.

Взлеты и падения

Вокруг биткоина сегодня много «хайпа», поэтому курс так стремительно растет. Цена криптовалют складывается из стоимости майнинга и соотношения спроса и предложения, а оно сильно зависит от спекулятивных настроений. В отличие от традиционных валют цену криптовалют не поддерживает реальная экономика. Кроме того, из-за сильной зависимости от спроса по курсу так сильно бьют новости об их регулировании.

Например, решение Народного банка Китая обвалило курс биткоина почти в два раза за две недели. Сначала регулятор запретил ICO, а спустя несколько недель стало известно, что в Поднебесной хотят запретить любые торги криптовалютами. Несмотря на то, что Народный банк это заявление официально не подтвердил, курс упал с пяти тысяч долларов почти до трех тысяч, а капитализация биткоина сократилась с 81 до 50 миллиардов долларов, эфириума (второй по популярности криптовалюты) — с 36 до 20. Капитализация всех криптовалют снизилась на 60 миллиардов.

Похожее случалось и раньше. Например, когда ФБР заблокировало черный онлайн-рынок Silk Road, курс биткоина за несколько часов упал на 66% — с 124 до 82 долларов.



Фото: Reuters

— У широкой публики информации по поводу решений регуляторов заранее нет, поэтому такие вещи предугадать нельзя. Если говорить о дальнейшей динамике, биткоин может вырасти в два раза. Но с такой же вероятностью он так же сильно может упасть. Исходя из моего видения этого рынка это довольно непредсказуемый «актив» (это слово специально надо взять в кавычки), — говорит Вадим Иосуб.

Американский ресурс TechCruch пишет , что рынок криптовалют из-за слишком сильного интереса мог быть перегрет. Поэтому произошедшее также можно считать естественной коррекцией цены — падения после быстрых взлетов свойственны котировкам биткоина.

— Пузырь, конечно, не лопнет, но в краткосрочной перспективе может сдуться, — говорит создатель блокчейн-лаборатории ConsensusLab Владимир Сержанович. — Стоимость биткоина предсказать невозможно. Многие взлеты и падения будут происходить в ближайшие 3−5 лет из-за похожих новостей, но не всегда проверенных, а часто — просто спекуляциях, а также за счет технологических изменений, которые грядут в сети биткоин. Но в долгосрочной перспективе я уверен в росте стоимости криптовалюты.

«Надо быть готовым все потерять»

Предсказать курс биткоина действительно невозможно. В прошлом году, например, пророчили , что криптовалюта будет продаваться максимум за 1,5 тысячи долларов, однако, как мы видим сегодня, стоимость криптовалюты превзошла ожидания в три раза. На ближайшее будущее озвучивают цифры, которые сегодня вызывают удивление, — через три года один биткоин может стоить 15−20 тысяч долларов. Однако с такой же вероятностью, говорят эксперты, он может и в несколько раз упасть.



Фото: Reuters

Вадим Иосуб говорит, что биткоин — не просто рискованный, а высокорискованный актив. И связано это не только с непредсказуемостью его курса.

— Как правило, механизм покупки биткоина предполагает открытие счета на криптовалютнтой бирже или у брокера. В последнее время мы часто слышим новости, что те или иные регуляторы в мире запретили работу той или иной биржи или брокера. Также на биржи совершаются хакерские атаки. Так что на этом рынке есть риск не только потерять деньги за счет падения стоимости валюты — остаться ни с чем можно даже на растущем рынке из-за действия хакеров, — говорит Вадим Иосуб.

«Самый большой риск для инвестора в биткоин — потерять ключ или атака хакера», — подтверждает Владимир Сержанович.

Тем, кто хочет вложиться в биткоин, эксперты советуют не рисковать большими деньгами — инвестировать лишь небольшую сумму, потеря которой будет неощутимой. «Я бы не рекомендовал вкладывать более 5−10% от своего дохода и быть готовым, что можете ее потерять», — уточняет Владимир Сержанович.



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Еще одна проблема в том, что биткоин на сегодня не может выполнять функцию полноценных денег — большинство продавцов попросту не принимают такой вид оплаты.

— Пока биткоин является средством инвестиций. Для платежей он подходит только для крупных сумм. Для микроплатежей биткоин пока не подходит, так как вознаграждение за запись в блок составляет минимум четыре доллара и занимает 30 минут, — говорит руководитель ConsensusLab.

Кроме того, у биткоина очень изменчивый курс, поэтому мало кто согласится использовать для расчетов валюту, стоимость которой может за день серьезно поменяться. Чтобы биткоин всерьез рассматривался в качестве альтернативы доллару и евро, как говорят аналитики, «необходимо значительное снижение диапазона его курсовых колебаний».

В белорусском законодательстве криптовалюты пока никак не регулируются. Несмотря на то, что о них сейчас так много говорят, самого понятия «криптовалюта» в законодательстве нет. В соседних странах ситуация примерно такая же, а в России не так давно Центробанк предостерегал граждан от использования криптовалют. При этом новый проект декрета , который должен превратить Беларусь в ИТ-страну, предусматривает введение в гражданский оборот криптовалют и токенов. Предлагается комплексное правовое регулирование для того, чтобы резиденты ПВТ могли оказывать услуги криптобирж, криптообменников, привлекать финансирование посредством ICO, использовать криптовалюты и токены в гражданском обороте. Это позволит ввести в легальное поле не только криптовалюты, но и деятельность так называемых майнеров. В перспективе становится возможным легальное создание в Беларуси крупных майнинговых криптоцентров.

«Биткоин с нами надолго»

Биткоин с момента его появления хоронили 130 раз . Первый «некролог» появился еще в 2010 году, когда криптовалюта стоила всего 23 цента. Однако биткоин не умер, а, наоборот, стал самой известной криптовалютой в мире. Его сторонники заявляют, что биткоин (и некоторые другие криптовалюты, например, эфириум) сейчас только набирают обороты и «останутся с нами надолго».

— В мире, который с каждым днем становится все более цифровым и виртуальным, биткоин стал первой валютой, гарантирующей владельцу ее сохранность. Здесь не грозит дефолт или списание без ведома владельца, — делится своим мнением Владимир Сержанович. — Давайте представим, что миллиард людей в развитых странах решит для сохранности собственных средств купить биткоин на тысячу долларов. Тогда стоимость одного биткоина будет 47,6 тысячи долларов. А если учесть, что доступ к большей части монет уже утерян, то биткоин вполне может стоить и сто тысяч долларов.





Экономический блог Economic Edge опубликовал анализ , доказывающий, почему биткоин — не пузырь, и объясняющий, чем он отличается от тюльпанной лихорадки. По словам автора, самое главное преимущество биткоина в том, что он не принадлежит какой-либо централизованной банковской системе, которая может им манипулировать. Хотя автор признает, что косвенно банки все же могут влиять на курс биткоина (пример — тот же Китай).

Кроме того, поставка биткоина ограничена. Сейчас уже добыто порядка 80% из заложенных в коде 21 миллиона монет. Чем меньше становится «свободных» биткоинов, тем сложнее и дороже становится добыча — ценность будет расти.

«Мы используем и будем использовать доллары для ежедневных платежей, потому что выбора нет (по крайней мере сегодня). А криптовалюту наряду с серебром и золотом мы используем как средство накопления. Именно поэтому можно сказать, что биткоин сегодня не пузырь и точно не окажется им по крайней мере в ближайшем будущем», — пишет издание. Также автор утверждает, что нынешний подъем со временем будет рассматриваться как создание базы для гораздо большего роста.

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