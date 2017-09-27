|
Скоро выйдет обновленная Nokia 3310
Компания HMD Global готовит к выходу обновленную версию мобильного телефона Nokia 3310. Об этом
Одним из главных анонсов выставки MWC 2017 в Барселоне стала новая версия культового телефона Nokia 3310. Представленный аппарат мог работать только в 2G-сетях, когда во многих странах (например, Новой Зеландии и Нидерландах) сети этого типа начали выводится из строя. В связи с этим HMD Global решила выпустить обновленный вариант телефона с поддержкой 3G-соединения.
Других отличий в сравнении с 2G-моделью нет. Тут такой же 2,4-дюймовый цветной дисплей, 2-мегапиксельная основная камера и 16 ГБ собственной памяти. В режиме разговора телефон работает до 6,5 часов, в режиме ожидания — до 27 дней.
Первой страной, где можно будет приобрести Nokia 3310 (3G), станет Австралия. Там гаджет появится 16 октября. Другие страны (например, Сингапур) получат телефон позже в том же месяце. Далее устройство ожидает глобальный релиз. Стоимость аппарата составит 69 евро. Он будет предлагаться в нескольких цветах: желтом, красном, синем и черном.
Смотрите, какие еще мобильные телефоны Nokia можно купить у нас уже сегодня:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость устройства составит 69 евро.
|
Архив (Разное)
Комментарии