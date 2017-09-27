Опубликовано видео крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3

Газета «Взгляд» опубликовала видео крушения сверхзвукового ракетоносца- бомбардировщика Ту-22М3, которое прислал в редакцию один из очевидцев аварии.

Напомним, что инцидент произошел на аэродроме Шайковка (Калужская область) 14 сентября.

Причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега, рассказал изданию неназванный высокопоставленный источник в ВКС России. Датчики могли отказать из-за попадания воды из отстойника системы в магистраль замера скорости при продольном ускорении на разбеге.

С этой проблемой экипажи Ту-22М3 сталкивались уже дважды. Экипажи тоже вынуждены были прекращать взлет. Благодаря тому, что заправлены самолеты были не полностью, взлет удавалось прекратить до конца полосы.