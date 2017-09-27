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Опубликовано видео крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3

28.09.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Газета «Взгляд» опубликовала видео крушения сверхзвукового ракетоносца- бомбардировщика Ту-22М3, которое прислал в редакцию один из очевидцев аварии.

Напомним, что инцидент произошел на аэродроме Шайковка (Калужская область) 14 сентября.

Причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега, рассказал изданию неназванный высокопоставленный источник в ВКС России. Датчики могли отказать из-за попадания воды из отстойника системы в магистраль замера скорости при продольном ускорении на разбеге.

С этой проблемой экипажи Ту-22М3 сталкивались уже дважды. Экипажи тоже вынуждены были прекращать взлет. Благодаря тому, что заправлены самолеты были не полностью, взлет удавалось прекратить до конца полосы.

Читайте также: Видео: дальний ракетоносец Ту-22М3 выкатился за пределы взлетной полосы

 
 
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Причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега.

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