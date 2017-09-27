Что смотреть в кино сегодня и в выходные: от романтической комедии до кровавого ужастика

Сегодня в столичный прокат не вышли обещанные «Коматозники» и «Хорошее время», что резко уменьшает шансы киноманов попасть на что-то стоящее. AFISHA.TUT.BY рассказывает, куда сунуться за премьерами и что готовит нам грядущий уикенд.

« Мой сын »

Когда: с 28 сентября по 4 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Пионер». Режиссер: Кристиан Карион. О чем кино: Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы.

Почему смотрим: если вы помните, в 2005 году Кристиан Карион выпустил фильм «Счастливого Рождества» — про канун праздника в 1914-м году. Тогда его номинировали на «Оскар», премию Британской киноакадемии и вручили еще ворох международных наград. Его новая работа — «Мой сын» — кино тоже драматическое, но на сей раз сконцентрированное на личной трагедии. Хотя зрителей женского пола как ни корми россказнями про саспенс, они все равно пойдут на Гийома Кане. Что, в принципе, тоже неплохо.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино Когда: с 30 сентября по 8 октября. Где: Малый зал Дворца Республики, Дворец культуры железнодорожников. Сколько: 8−9 рублей.

Ставший традиционным для Минска, Манхэттенский фестиваль привлекает не столько любителей фестивального кино, сколько поклонников малых форм. Здесь за 120 минут вам успевают рассказать не одну, а целых десять историй: от коротких анекдотов до развернутых на 20 минут драматических историй. AFISHA.TUT.BY рекомендует обратить внимание на работу «По ту сторону» Анжел Гомес Эрнандес — атмосферный хоррор с некоторыми любопытными выпадами в духе испанской школы ужасов.

Полную программу фестиваля можно посмотреть тут.

« Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо »

Когда: с 28 сентября. Где: Silver Screen в ТЦ Galileo. Режиссер: Александр Бустильо, Жюльен Мори.

Продолжение нашумевшего слэшера. При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужасов путь, который превратит его в маньяка — легенду по имени «Кожаное лицо».

« Уотергейт. Крушение Белого дома »

Когда: с 28 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ Galileo и в «Арена-Сити», «Беларусь», «Ракета». Режиссер: Питер Ландесман.

Фильм о главном звене самого громкого скандала ХХ века «Уотергейт», который привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Снятый режиссером, номинированным на «Золотого льва» в Венеции за картину «Парклэнд».

По сюжету, личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного Заместителя Начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем — своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду.

« Любовь в городе ангелов »

Когда: с 28 сентября. Где: 3D Кино в Замке, Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Арткинотеатр», «Аврора», «Беларусь», «Мир», «Москва». Режиссер: Евгений Вихарев.

В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них.

Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

« Наемник »

Когда: с 28 сентября. Где: почти все кинотеатры. Режиссер: Майкл Куэста.

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

« Ежик Бобби: Колючие приключения »

Когда: с 28 сентября. Где: 3D Кино в Замке, Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Арткинотеатр», «Аврора», «Беларусь», «Комсомолец», «Ракета», «Салют». Режиссер: Хуан Цзяньмин.

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.

Первое, что кажется правдоподобным: он птица. Увы, сложно взлететь. Куда делись крылья? Вскоре становится ясно, соловьём, вороной, жаворонком, цаплей его не назвать — маловероятно. Вторая версия: он рыба. Проверить догадку приходится на практике. Ради воспоминаний стоит рисковать. Оказалось, под водой дышать проблематично. Все-таки его дом не на дне. Что делать? Независимо от происхождения, обстоятельств у главного героя есть новые друзья. Прежде, чем главному герою откроется тайна о том, что он еж он пройдет через страшные испытания и разнообразные смешные ситуации. Восстановить память как оказалось, довольно не просто, а также вспомнить, кто его семья. Но до открытия тайны далеко, ему придется бегать по мегаполису, лазить по горам и по джунгли. Что же поможет Бобби узнать его тайну? Может он повстречает сородичей, которые ему все поведают? Эти и другие вопросы мы сможем разгадать вместе с главными героями посмотрев мультфильм.

« Не твое тело »

Когда: с 28 сентября. Где: все Silver Screen. Режиссер: Симоне Годано.

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София — блестящий доктор, а Андреа — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга… Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.