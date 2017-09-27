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Что смотреть в кино сегодня и в выходные: от романтической комедии до кровавого ужастика
Сегодня в столичный прокат не вышли обещанные «Коматозники» и «Хорошее время», что резко уменьшает шансы киноманов попасть на что-то стоящее. AFISHA.TUT.BY рассказывает, куда сунуться за премьерами и что готовит нам грядущий уикенд.
Почему смотрим: если вы помните, в 2005 году Кристиан Карион выпустил фильм «Счастливого Рождества» — про канун праздника в 1914-м году. Тогда его номинировали на «Оскар», премию Британской киноакадемии и вручили еще ворох международных наград. Его новая работа — «Мой сын» — кино тоже драматическое, но на сей раз сконцентрированное на личной трагедии. Хотя зрителей женского пола как ни корми россказнями про саспенс, они все равно пойдут на Гийома Кане. Что, в принципе, тоже неплохо.
Ставший традиционным для Минска, Манхэттенский фестиваль привлекает не столько любителей фестивального кино, сколько поклонников малых форм. Здесь за 120 минут вам успевают рассказать не одну, а целых десять историй: от коротких анекдотов до развернутых на 20 минут драматических историй. AFISHA.TUT.BY рекомендует обратить внимание на работу «По ту сторону» Анжел Гомес Эрнандес — атмосферный хоррор с некоторыми любопытными выпадами в духе испанской школы ужасов.
Полную программу фестиваля можно посмотреть
Продолжение нашумевшего слэшера. При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужасов путь, который превратит его в маньяка — легенду по имени «Кожаное лицо».
Фильм о главном звене самого громкого скандала ХХ века «Уотергейт», который привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Снятый режиссером, номинированным на «Золотого льва» в Венеции за картину «Парклэнд».
По сюжету, личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного Заместителя Начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем — своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду.
В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них.
Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.
Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.
События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.
Первое, что кажется правдоподобным: он птица. Увы, сложно взлететь. Куда делись крылья? Вскоре становится ясно, соловьём, вороной, жаворонком, цаплей его не назвать — маловероятно. Вторая версия: он рыба. Проверить догадку приходится на практике. Ради воспоминаний стоит рисковать. Оказалось, под водой дышать проблематично. Все-таки его дом не на дне. Что делать? Независимо от происхождения, обстоятельств у главного героя есть новые друзья. Прежде, чем главному герою откроется тайна о том, что он еж он пройдет через страшные испытания и разнообразные смешные ситуации. Восстановить память как оказалось, довольно не просто, а также вспомнить, кто его семья. Но до открытия тайны далеко, ему придется бегать по мегаполису, лазить по горам и по джунгли. Что же поможет Бобби узнать его тайну? Может он повстречает сородичей, которые ему все поведают? Эти и другие вопросы мы сможем разгадать вместе с главными героями посмотрев мультфильм.
Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София — блестящий доктор, а Андреа — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга… Ей проводить тяжелейшие операции, ему освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.
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AFISHA.TUT.BY по традиции собрала лучшие премьеры недели
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