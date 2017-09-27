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В правительстве рассказали, где сейчас находится декрет №3
Декрет № 3 еще находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в пресс-службе Совмина. Разработкой новой концепции документа продолжает заниматься специально
Сроки, когда обновленный документ будет передан на рассмотрение президенту, в Совмине не уточнили.
Напомним, Александр Лукашенко, заслушивая 3 августа доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения,
В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года
Напомним, в Минтруда
— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.
Представитель Минтруда также рассказал, как будут стыковаться обновленный декрет № 3 и президентский
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Разработкой новой концепции декрета продолжает заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа.
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