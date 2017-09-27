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В правительстве рассказали, где сейчас находится декрет №3

28.09.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
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Декрет № 3 еще находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в пресс-службе Совмина. Разработкой новой концепции документа продолжает заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сроки, когда обновленный документ будет передан на рассмотрение президенту, в Совмине не уточнили.

Напомним, Александр Лукашенко, заслушивая 3 августа доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, заявил, что к 1 октября должен появиться обновленный декрет № 3.

В нашумевший декрет о тунеядстве в январе этого года внесли изменения. Однако от уплаты сбора за неучастие в финансировании госрасходов освободили не все проблемные категории граждан. Из-за этого для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая представила на рассмотрение президенту обновленный документ. Однако декрет вернули на доработку.

Напомним, в Минтруда сообщили, что декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл декрета, но даже его название. Об этом рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.

Представитель Минтруда также рассказал, как будут стыковаться обновленный декрет № 3 и президентский указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

 
 
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Разработкой новой концепции декрета продолжает заниматься специально созданная межведомственная рабочая группа.

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