|
"Белоруснефть" предлагает повысить цены на автомобильное топливо на 5%
«Белоруснефть» предлагает повысить цены на топливо хотя бы на 5%. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников.
«Стоимость барреля нефти на мировых площадках выросла до 59 долларов за баррель. Сегодня в Беларуси бензин стоит дешевле, чем в России, которая добывает во много раз больше нефти. Конъюнктура рынка подталкивает к тому, что цены на автомобильное топливо в Беларуси могут повыситься», — сказал Сергей Каморников.
По словам Каморникова, есть основания для повышения цен на 5%. Сейчас продажи на внутреннем рынке убыточные. Их компенсируют только поставки нефтепродуктов на экспорт. «С точки зрения конъюнктуры, исходя из цен в сопредельных странах, такой уровень роста цен был бы достаточно разумным и объективным», — добавил заместитель гендиректора.
Напомним, последний раз цена на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость барреля нефти на мировых площадках выросла до 59 долларов за баррель. В Беларуси бензин стоит дешевле, чем в России. Конъюнктура рынка подталкивает к тому,...
|
Архив (Разное)
Комментарии