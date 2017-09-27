«Белоруснефть» предлагает повысить цены на топливо хотя бы на 5%. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ПО «Белоруснефть» Сергей Каморников.

«Стоимость барреля нефти на мировых площадках выросла до 59 долларов за баррель. Сегодня в Беларуси бензин стоит дешевле, чем в России, которая добывает во много раз больше нефти. Конъюнктура рынка подталкивает к тому, что цены на автомобильное топливо в Беларуси могут повыситься», — сказал Сергей Каморников.

По словам Каморникова, есть основания для повышения цен на 5%. Сейчас продажи на внутреннем рынке убыточные. Их компенсируют только поставки нефтепродуктов на экспорт. «С точки зрения конъюнктуры, исходя из цен в сопредельных странах, такой уровень роста цен был бы достаточно разумным и объективным», — добавил заместитель гендиректора.

Напомним, последний раз цена на топливо изменялась 6 мая 2017 года. Тогда стоимость топлива выросла на 1 копейку и это стало шестым с начала года подорожанием. Сейчас на заправках автомобилисты смогут купить топливо по таким ценам: AИ-92 — 1 рубль 17 копеек, АИ-95 — 1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 29 копеек.