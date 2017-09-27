Борисовскому сегодня будет противостоять один из грандов европейского футбола. Лондонский «Арсенал» никогда не мог сравниться по тратам на игроков с богатеями и Манчестера или лондонскими соседями из «Челси», но цифры стоимости его игроков все равно поражают.

Для наглядности SPORT.TUT.BY сравнил цены игроков «Арсенала» с другими командами Лиги Европы, включая борисовский БАТЭ, показателями белорусской экономики и цифрами затрат на строительство крупных спортивных объектов в Минске.

Цены игроков взяты на основе авторитетного ресурса Transfermarkt.































