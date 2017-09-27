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Дороже "Минск-Арены" и стадиона "Динамо". Сколько стоят игроки лондонского "Арсенала"
Борисовскому сегодня будет противостоять один из грандов европейского футбола. Лондонский «Арсенал» никогда не мог сравниться по тратам на игроков с богатеями и Манчестера или лондонскими соседями из «Челси», но цифры стоимости его игроков все равно поражают.
Для наглядности SPORT.TUT.BY сравнил цены игроков «Арсенала» с другими командами Лиги Европы, включая борисовский БАТЭ, показателями белорусской экономики и цифрами затрат на строительство крупных спортивных объектов в Минске.
Цены игроков взяты на основе авторитетного ресурса Transfermarkt.
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Борисовскому сегодня будет противостоять один из грандов европейского футбола. Лондонский "Арсенал" никогда не мог сравниться по тратам на игроков с богатеями и...
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