Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб, лучшие годы карьеры проведший в лондонском «Арсенале», встретился с легендарным Арсеном Венгером, который на протяжении вот уже 21 года является главным тренером «канониров».

О том, что такая встреча состоится, Арсен Венгер рассказал 27 сентября на пресс-конференции в Минске.

Александр Глеб на своей странице в Инстаграме разместил совместные фото с одним из любимых своих тренеров.

«Было здорово снова встретиться с великим тренером! Как будто и не уходил из «Арсенала», — написал Глеб.

Было здорово снова встретиться с великим тренером!!! Как будто и не уходил из Арсенала #arsenwenger #arsenalfc Публикация от alex (@alexgleb) Сен 27 2017 в 11:58 PDT

Подарок на память Публикация от alex (@alexgleb) Сен 28 2017 в 12:33 PDT

Нас с дочей тоже ждали подарки от Арсенала Публикация от alex (@alexgleb) Сен 28 2017 в 12:36 PDT

Сегодня на поле «Борисов-Арены» лондонский «Арсенал» в матче групповой стадии Лиги Европы сыграет с еще одной бывшей командой Александра Глеба — борисовским БАТЭ. Начало встречи в 20.00.