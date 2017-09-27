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Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером
Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб, лучшие годы карьеры проведший в лондонском «Арсенале», встретился с легендарным Арсеном Венгером, который на протяжении вот уже 21 года является главным тренером «канониров».
О том, что такая встреча состоится, Арсен Венгер рассказал 27 сентября на пресс-конференции в Минске.
Александр Глеб на своей странице в Инстаграме разместил совместные фото с одним из любимых своих тренеров.
«Было здорово снова встретиться с великим тренером! Как будто и не уходил из «Арсенала», — написал Глеб.
Сегодня на поле «Борисов-Арены» лондонский «Арсенал» в матче групповой стадии Лиги Европы сыграет с еще одной бывшей командой Александра Глеба — борисовским БАТЭ. Начало встречи в 20.00.
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб, лучшие годы карьеры проведший в лондонском "Арсенале", встретился с легендарным Арсеном Венгером.
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