ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производитель пылесосов Dyson займется выпуском электромобилей

28.09.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известный в мире производитель пылесосов — британская компания Dyson — работает над проектом электрокара, который должен быть готов к 2020 году.


Такое заявление сделал накануне сам Джеймс Дайсон, основатель компании. Оказывается, что фирма работает над электромобилем уже с 2015 года: в настоящее время над проектом Dyson трудятся 400 инженеров (в том числе и бывшие сотрудники Tesla и Aston Martin), и компания продолжает набор специалистов. Подробностей о том, что это будет за электрокар, немного — Дайсон лишь пообещал, что шасси и блок тяговых твердотельных батарей у перспективной «электрички» будут оригинальными, то есть собственной разработки компании, а общие инвестиции в проект составят 2 миллиарда фунтов (около 2,7 миллиарда долларов)!

Словом, заявка серьезная. А в беседе с британскими изданиями Autocar и Auto Express 70-летний основатель компании обмолвился о том, что будущий «Dyson на колесах» не будет спортивной моделью, но речь также не идет о доступном (относительно) и массовом хэтчбеке вроде Nissan Leaf. Неужели под прицел производителя пылесоса попадает Tesla Model S или Model X?

В общем, то, что так и не вышло у Apple, получится в итоге у Dyson?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный производитель пылесосов Dyson уже с 2015 года работает над проектом электромобиля. Владелец компании готов вложить в производство 2 млрд фунтов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть" предлагает повысить цены на автомобильное топливо на 5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика