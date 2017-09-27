Производитель пылесосов Dyson займется выпуском электромобилей

Известный в мире производитель пылесосов — британская компания Dyson — работает над проектом электрокара, который должен быть готов к 2020 году.





Такое заявление сделал накануне сам Джеймс Дайсон, основатель компании. Оказывается, что фирма работает над электромобилем уже с 2015 года: в настоящее время над проектом Dyson трудятся 400 инженеров (в том числе и бывшие сотрудники Tesla и Aston Martin), и компания продолжает набор специалистов. Подробностей о том, что это будет за электрокар, немного — Дайсон лишь пообещал, что шасси и блок тяговых твердотельных батарей у перспективной «электрички» будут оригинальными, то есть собственной разработки компании, а общие инвестиции в проект составят 2 миллиарда фунтов (около 2,7 миллиарда долларов)!

Словом, заявка серьезная. А в беседе с британскими изданиями Autocar и Auto Express 70-летний основатель компании обмолвился о том, что будущий «Dyson на колесах» не будет спортивной моделью, но речь также не идет о доступном (относительно) и массовом хэтчбеке вроде Nissan Leaf. Неужели под прицел производителя пылесоса попадает Tesla Model S или Model X?

В общем, то, что так и не вышло у Apple, получится в итоге у Dyson?