|
Производитель пылесосов Dyson займется выпуском электромобилей
Известный в мире производитель пылесосов — британская компания Dyson — работает над проектом электрокара, который должен быть готов к 2020 году.
Такое заявление сделал накануне сам Джеймс Дайсон, основатель компании. Оказывается, что фирма работает над электромобилем уже с 2015 года: в настоящее время над проектом Dyson трудятся 400 инженеров (в том числе и бывшие сотрудники Tesla и Aston Martin), и компания продолжает набор специалистов. Подробностей о том, что это будет за электрокар, немного — Дайсон лишь пообещал, что шасси и блок тяговых твердотельных батарей у перспективной «электрички» будут оригинальными, то есть собственной разработки компании, а общие инвестиции в проект составят 2 миллиарда фунтов (около 2,7 миллиарда долларов)!
Словом, заявка серьезная. А в беседе с британскими изданиями
В общем, то, что так и не вышло у Apple, получится в итоге у Dyson?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный производитель пылесосов Dyson уже с 2015 года работает над проектом электромобиля. Владелец компании готов вложить в производство 2 млрд фунтов.
|
Архив (Разное)
Комментарии