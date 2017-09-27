Лукашенко уволил Лилию Ананич и Бориса Светлова

Александр Лукашенко провел ряд важных кадровых назначений, сменив министра культуры и информации.

В четверг 28 сентября указом президента был снят с должности министр культуры Борис Светлов. Его место занял Юрий Бондарь, ранее занимавший должность депутата по Железнодорожному избирательному округу Минска, а также заместителя председателя Минского городского Совета депутатов XVII созыва.

Также со своего поста уволена Лилия Ананич, министр информации. Ее место занял Александр Карлюкевич, который работал в должности замминистра информации с 2016 года.

Кроме этого, Лукашенко назначил сегодня Андрея Короля на должность ректора Белорусского государственного университета (ранее должность занимал Сергей Абламейко), Сергея Харитончика ректором Белорусского национального технического университета, Дениса Дука - ректором Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, Максима Киркора - ректором Могилевского государственного университета продовольствия.

Назначены также новые помощники президента по Витебской и Минской областям. Ими стали Александр Субботин и Игорь Евсеев (ранее занимал должность главы Управления внутренних дел Минского облисполкома).