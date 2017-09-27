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Владельцам агроусадеб разрешат работать в курортных зонах и строить гостевые домики
Для владельцев агроусадеб в ближайшее время намерены упросить правила работы. К примеру, им собираются разрешить строить гостевые домики, в которых должно быть не больше 10 жилых комнат. Кроме того, в Беларуси хотят разрешить заниматься агроэкотуризмом в курортных зонах, сообщили в Минспорта.
— Хозяева агроусадеб также смогут нанимать работников по трудовым договорам. Сейчас по действующему трудовому кодексу есть ограничение, что они близких родственников не могут нанимать в качестве домашних работников, — рассказали в Минспорта. — Кроме того, четко определен перечень услуг, которыми могут заниматься владельцы агроусадеб. В него включаются в том числе проведение свадеб, дней рождений, корпоративов, увеселительных мероприятий.
Владельцы агроусадеб будут по-прежнему платить налог в одну базовую величину в год.
Напомним, 19 сентября Александр Лукашенко, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма,
В октябре прошлого года на сайте Минспорта и туризма
Еще одно изменение, которое предлагалось принять, — запретить проводить в агроусадьбах свадьбы, юбилеи и ритуальные мероприятия. Чтобы оказывать такие услуги, придется открыть ИП.
Позже в проект указа по агротуризму
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Для владельцев агроусадеб в ближайшее время намерены упросить правила работы.
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