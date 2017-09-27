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Владельцам агроусадеб разрешат работать в курортных зонах и строить гостевые домики

28.09.2017 14:33 — Разное | Tut.by  
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Для владельцев агроусадеб в ближайшее время намерены упросить правила работы. К примеру, им собираются разрешить строить гостевые домики, в которых должно быть не больше 10 жилых комнат. Кроме того, в Беларуси хотят разрешить заниматься агроэкотуризмом в курортных зонах, сообщили в Минспорта.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта vuste.by

— Хозяева агроусадеб также смогут нанимать работников по трудовым договорам. Сейчас по действующему трудовому кодексу есть ограничение, что они близких родственников не могут нанимать в качестве домашних работников, — рассказали в Минспорта. — Кроме того, четко определен перечень услуг, которыми могут заниматься владельцы агроусадеб. В него включаются в том числе проведение свадеб, дней рождений, корпоративов, увеселительных мероприятий.

Владельцы агроусадеб будут по-прежнему платить налог в одну базовую величину в год.

Напомним, 19 сентября Александр Лукашенко, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма, поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи.

В октябре прошлого года на сайте Минспорта и туризма разместили для обсуждения проект президентского указа по внесению изменений в законодательство об агроэкотуризме. В проекте было прописано, что владельцам агроэкоусадеб могут запретить размещать одновременно больше 20 туристов. Но с оговоркой — ограничение по количеству гостей не будет распространяться на экскурсионные группы и участников событийных мероприятий.

Еще одно изменение, которое предлагалось принять, — запретить проводить в агроусадьбах свадьбы, юбилеи и ритуальные мероприятия. Чтобы оказывать такие услуги, придется открыть ИП.

Позже в проект указа по агротуризму внесли изменения. Из документа убрали пункт, по которому владельцы агроусадеб смогут одновременно принимать не больше 20 туристов.

 
 
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Для владельцев агроусадеб в ближайшее время намерены упросить правила работы.

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