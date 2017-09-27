Когда, как и зачем мыть двигатель автомобиля



Мотор автомобиля надо периодически чистить. Мойка двигателя , в отличие от уборки салона или мытья кузова, является сложной и небезопасной процедурой. Допущенная ошибка может привести к потере работоспособности машины.

Производители транспорта утверждают, что силовой агрегат авто не нуждается в очистке — он вырабатывает ресурс раньше, чем успевает загрязниться. Однако замечено, что при своевременном мытье можно увеличить срок службы основных узлов транспорта и сэкономить на ремонте.

Что такое мойка двигателя?





Со временем на силовом агрегате скапливаются грязевые отложения, потеки масла, топлива, технических жидкостей. Они приводят к ухудшению охлаждения, могут вызвать перегрев и возгорание.

Мойка — это процесс удаления грязи с помощью специального оборудования. Машину с чистым подкапотным пространством проще обслуживать, т.к. удается быстро определить места возникновения течей и других дефектов. Процедура необходима и после аварийных ситуаций. Обработка выполняется вручную либо с помощью подачи воды или пара под давлением.

Опасно ли мыть двигатель?





Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь очистить мотор самостоятельно! Процедура требует аккуратных действий и наличия специальной техники. Есть вероятность повредить или испортить электронные компоненты моторного отсека (особенно в случае с современными иномарками). Влага в электронике вызывает окисление, которое выводит чувствительное оборудование из строя, причем не сразу, а после определенного времени.

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Как эксперты очищают подкапотное пространство?





Существует три метода очистки.

Ручная. Выполняется с помощью щетки. Оказывает скорее косметический эффект, поскольку не удается добраться до скрытых элементов.

Вода под давлением. Чувствительные узлы скрываются защитной пленкой, после чего агрегат обрабатывается струей горячей воды.

Паром. Менее опасный вариант. Горячий пар проникает в труднодоступные места и устраняет грязь. Риск залить генератор или контакты почти полностью исключен.

По завершении выполняется сушка горячим воздухом.

Как часто нужно выполнять процедуру?





Конкретных сроков нет. Процесс следует проводить при сильном загрязнении маслом (например, при поломке сальника), перед диагностикой, капитальным ремонтом или продажей.

Рекомендуется обращаться к специалистам весной или летом. Зимой и осенью, при низкой температуре окружающего воздуха, вода может не успеть испариться, что приведет к сбоям в работе транспортного средства.

Имеет значение и тип используемого топлива. Бензиновые модели более уязвимы к влаге, чем дизельные, так что обрабатывать их надо реже.

Почему важно чистить силовой агрегат?





Мойка двигателя защитит вас от многих проблем. Благодаря ей удастся избавиться от грязи с примесями легко-воспламеняемых жидкостей, избежать перегрева двигателя и замыкания электропроводки. Грязный мотор затрудняет технический осмотр. Вдобавок, машину с запыленным подкапотным пространством труднее продать.

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