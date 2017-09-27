Сколько в Минске злостных неплательщиков за ЖКУ и какие суммы они задолжали

На 1 сентября в Минске собственники и наниматели квартир в домах, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ, задолжали за жилищно-коммунальные услуги 4 миллиона 920 тысяч рублей, рассказала агентству « Минск-Новости » начальник жилищно-коммунального отдела филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Юлия Агеева.



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Просроченными оказались 49 263 лицевых счета. Это составляет 7,2% от их общего количества.

— Подавляющее большинство минчан своевременно оплачивают ЖКУ, — отметила Юлия Агеева. — Основную сумму задолженности формируют, с одной стороны, так называемые краткосрочные неплательщики, с другой — злостные. Так, по 41 135 лицевым счетам задолженность не превышает 3 месяцев, а ее общая сумма — 2 млн 73 тысяч рублей. От 6 месяцев до 1 года просрочка имеется всего по 4 778 лицевым счетам, но ее сумма больше — 2 млн 98 тыс. рублей. В то же время от 3 до 6 месяцев игнорируют жировки по 3 350 лицевым счетам, по ним набежало 747 тыс. рублей. Нередко вносят текущие платежи, но долг за предшествующие месяцы продолжает висеть, что не позволяет таким собственникам и нанимателям выбраться из категории неплательщиков.

К последним предпринимают различные меры воздействия. В частности, за январь — август оформлено 7647 исполнительных надписей на сумму 1,4 млн рублей, подано 398 исковых заявлений на взыскание долга на 120,4 тыс. рублей. Также неплательщикам перестают предоставлять коммунальные услуги, подают иски на выселение нанимателей и иски о понуждении собственников к отчуждению жилых помещений.

По состоянию на 1 июля задолженность составляла 5 миллионов 173 тысяч рублей и за два месяца снизилась на 253 тысяч рублей. По мнению Юлии Агеевой, такой спад характерен для межотопительного сезона. В последний раз самая затратная графа «Отопление» фигурировала в жировках, полученных в июне (теплоснабжение жилфонда было прекращено в первых числах мая).