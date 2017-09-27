В Пружанах в аварии пострадала 5-летняя девочка, которую мама везла на раме велосипеда

27 сентября в Пружанах столкнулись Daewoo и велосипед. В ДТП пострадала 5-летняя девочка, сообщает ГАИ региона.





Легковушка ехала по улице Кобринской в направлении улицы Макаренко. На перекрестке Daewoo повернул налево и сбил велосипедистку, которая также поворачивала налево, но на улицу Кобринскую.





В аварии пострадала 5-летняя девочка, которую водитель велосипеда перевозила на деревянном сиденье, установленном на раме. Ее госпитализировали в районную больницу.