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В Пружанах в аварии пострадала 5-летняя девочка, которую мама везла на раме велосипеда
27 сентября в Пружанах столкнулись Daewoo и велосипед. В ДТП пострадала 5-летняя девочка, сообщает ГАИ региона.
Легковушка ехала по улице Кобринской в направлении улицы Макаренко. На перекрестке Daewoo повернул налево и сбил велосипедистку, которая также поворачивала налево, но на улицу Кобринскую.
В аварии пострадала 5-летняя девочка, которую водитель велосипеда перевозила на деревянном сиденье, установленном на раме. Ее госпитализировали в районную больницу.
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Пострадавшую увезли в больницу.
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