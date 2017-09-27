ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пружанах в аварии пострадала 5-летняя девочка, которую мама везла на раме велосипеда

28.09.2017 15:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 сентября в Пружанах столкнулись Daewoo и велосипед. В ДТП пострадала 5-летняя девочка, сообщает ГАИ региона.


Легковушка ехала по улице Кобринской в направлении улицы Макаренко. На перекрестке Daewoo повернул налево и сбил велосипедистку, которая также поворачивала налево, но на улицу Кобринскую.


В аварии пострадала 5-летняя девочка, которую водитель велосипеда перевозила на деревянном сиденье, установленном на раме. Ее госпитализировали в районную больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Президент предупредил новых ректоров о недопустимости коррупционных проявлений в работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика