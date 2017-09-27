Минское мини-жилье: как выглядит и почем продают

Микро-студии, которые раньше на советский манер называли малосемейками, и сейчас продаются и на вторичном рынке, и в новостройках. Такое жилье покупают те, кто хочет получить пусть и маленькое, но все же свое жилье.

REALTY.TUT.BY подыскал в риэлтерских базах варианты микро-квартир на разный вкус и кошелек.

На улице Солнечной, 30−2 (Ленинский район) предлагают однокомнатную квартиру площадью 21 квадратный метр. Жилая комната — 14 квадратных метров, кухня — 4,7. Дом кирпичный, пятиэтажный, квартира расположена на четвертом этаже. Санузел совмещенный. В объявлении сказано, что возможна продажа квартиры с мебелью. Цена — 30 тысяч долларов, по 1428 долларов за «квадрат».









На улице Передовой, 5 (Партизанский район) предлагают малометражку площадью 21 квадратный метр. Жилая комната — 11 «квадратов», кухня — 5. Дом кирпичный, 1970 года постройки. Квартира расположена на четвертом этаже. Цена — 31 тысяча долларов, по 1476 за «квадрат».













На улице Кабушкина, 76 (Заводской район) продается однокомнатная квартира площадью 20,6 квадратных метров. Жилая комната — 11 «квадратов», кухня — 4,3. Дом 1972 года постройки, недавно был капремонт. Квартира расположена на втором этаже. Цена — 31 тысяча долларов, по 1504 за «квадрат».









На улице Карла Маркса, 33 малометражку, которую выставили на продажу, маскируют под словосочетанием «квартира-студия». Площадь жилья — 25 квадратных метров, жилой комнаты — 16, кухни — 4. Квартира-студия расположена на четвертом этаже. Цена вопроса — 75 тысяч долларов, по 3000 долларов за «квадрат».









На улице Уручской, 11 предлагают однокомнатную малосемейку площадью 21 квадратный метр. Жилая комната — 11,6 квадратных метров. Дом кирпичный, 1980 года постройки, был капремонт. Квартира расположена на четвертом этаже. Жилье с ремонтом и мебелью. Цена — 37 тысяч долларов в эквиваленте, по 1760 долларов за «квадрат».

















На улице Амураторской, 2 (Центральный район) предлагают однокомнатную малометражку площадью 26,9 квадратных метров. Квартира расположена в сталинке на втором этаже. Жилая комната — 15 «квадратов», кухня — 6. В объявлении сказано, что дом в перспективе сноса. Цена — 37,5 тысяч долларов, по 1394 за «квадрат».







