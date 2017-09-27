Столичная милиция рассказала , как сотрудники УБЭП совместно с инспекторами Министерства по налогам и сборам ловили спекулянтов, которые перепродавали билеты на матчи БАТЭ в Лиге Европы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

27 сентября на проспекте Победителей был задержан студент одного из столичных вузов, реализовавший без лицензии два билета по 70 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 35 рублей за каждый).

В этот же день по улице Ленинградская задержан индивидуальный предприниматель, который также без лицензии реализовал четыре билета по 100 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 35 рублей за каждый).

28 сентября по улице Притыцкого задержана гражданка, осуществившая реализацию без соответствующих документов трех билетных пакетов на матчи Лиги Европы по 150 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 105 рублей за каждый).

Милиция известила клуб БАТЭ о неправомерном использовании билетов и билетных пакетов для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что перепродажа билетов и билетных пакетов строго воспрещается и преследуется в соответствии с законодательством Беларуси. В случае нарушения Положения продаж билетов клуб имеет право отменить действие, изъять билет или билетный пакет у его владельца или не пустить его на стадион.

Напомним, что матч БАТЭ — «Арсенал» начнется сегодня в 20.00.