Белорусский медицинский стартап привлек 100 тысяч долларов

Белорусская компания Healthy Networks привлекла 100 тысяч долларов от фонда Spacemind Capital, который инвестирует в ИТ-стартапы. Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на представителей проекта.





Стартап создает систему диагностики, которая через мобильное приложение анализирует данные о звуках и хрипах в легких, полученных при помощи электронного стетоскопа. Приложение также включает опросник, ответы на который помогут анализу данных.

Результаты машинного анализа помогут пользователям узнать, для каких болезней характерны зафиксированные звуки, а люди с хроническими заболеваниями легких смогут отслеживать динамику болезни между приемами у врача.

Healthy Networks потратит привлеченные 100 тысяч долларов на подготовку к производству недорогой модели электронного стетоскопа и создание приложения. Компания планирует представить готовый продукт в течение полугода.

Представители стартапа рассказали изданию, что инвестиции Spacemind Capital стали первыми средствами, вложенными в компанию. В настоящий момент проект находится в стадии разработки, в дальнейшем компания планирует добавить в сервис возможность онлайн-консультации у доктора.

Российский венчурный фонд Spacemind Capital запустился в в начале 2017 года, фонд основал предприниматель Олег Гайдуль. По его словам, объем фонда составляет около 10 млн долларов.