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Белорусский медицинский стартап привлек 100 тысяч долларов
Белорусская компания Healthy Networks привлекла 100 тысяч долларов от фонда Spacemind Capital, который инвестирует в ИТ-стартапы. Об этом сообщает издание
Стартап создает систему диагностики, которая через мобильное приложение анализирует данные о звуках и хрипах в легких, полученных при помощи электронного стетоскопа. Приложение также включает опросник, ответы на который помогут анализу данных.
Результаты машинного анализа помогут пользователям узнать, для каких болезней характерны зафиксированные звуки, а люди с хроническими заболеваниями легких смогут отслеживать динамику болезни между приемами у врача.
Healthy Networks потратит привлеченные 100 тысяч долларов на подготовку к производству недорогой модели электронного стетоскопа и создание приложения. Компания планирует представить готовый продукт в течение полугода.
Представители стартапа рассказали изданию, что инвестиции Spacemind Capital стали первыми средствами, вложенными в компанию. В настоящий момент проект находится в стадии разработки, в дальнейшем компания планирует добавить в сервис возможность онлайн-консультации у доктора.
Российский венчурный фонд Spacemind Capital запустился в в начале 2017 года, фонд основал предприниматель Олег Гайдуль. По его словам, объем фонда составляет около 10 млн долларов.
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Стартап создает систему диагностики, которая через мобильное приложение анализирует данные о звуках и хрипах в легких.
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