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В Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari
Ferrari F430 Spider, принадлежащий оператору системы каршеринга «Делимобиль», попал в аварию на Космодамианской набережной в Москве во время бонусной поездки.
По предварительной информации, водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в рекламный щит. Фотографии разбитого автомобиля появились в социальной сети
Как сообщает издание «
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Авария произошла на Космодамианской набережной во время бонусной поездки. За рулем находился один из активных пользователей сервиса.
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