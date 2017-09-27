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В Москве разбили единственный каршеринговый Ferrari

28.09.2017 16:02 — Разное | Tut.by  
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Ferrari F430 Spider, принадлежащий оператору системы каршеринга «Делимобиль», попал в аварию на Космодамианской набережной в Москве во время бонусной поездки.


Фото: @turboyamaofficial / instagram.com

По предварительной информации, водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в рекламный щит. Фотографии разбитого автомобиля появились в социальной сети Instagram. Представители компании «Делимобиль» в комментарии под этой публикацией подтвердили факт ДТП. «Произошла небольшая авария, за рулем был активный пользователь, получивший бесплатную премиальную поездку на Ferrari. Никаких штрафных санкций применено не будет, автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт», — сообщили в компании.


Фото: @ps_ttf / instagram.com

Как сообщает издание «Автовести», получить право прокатиться на итальянском суперкаре можно при условии активного пользования сервисом. Каждую неделю из числа наиболее активных клиентов случайным образом выбирается один пользователь, которому предлагается десятиминутная бесплатная поездка за рулем Ferrari — правда, только в компании инструктора, что объяснимо с учетом характеристик автомобиля: 4,3-литровый V8 выдает 490 л.с. и позволяет разгоняться до 100 километров в час за 4,3 секунды.

 
 
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Авария произошла на Космодамианской набережной во время бонусной поездки. За рулем находился один из активных пользователей сервиса.

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