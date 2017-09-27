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Очередная ошибка кассира. В Минске ищут мужчину, которому в банке выдали лишнюю 1000 рублей

28.09.2017 15:55 — Разное | Tut.by  
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В Минске еще один кассир ошибочно выдал клиенту лишние деньги. Так, в Центральное РУВД столицы обратилась сотрудница одного из банков с просьбой помочь найти мужчину, которому она при обмене валюты по ошибке выдала больше денег, чем необходимо.

— Мужчина подошел к окошку кассира и передал для обмена сумму в различных иностранных валютах, чтобы обменять их на белорусские рубли. Кассирша выдала клиенту на 1095 белорусских рублей больше положенной суммы. Мужчина забрал деньги и ушел, — рассказывают в Центральном РУВД Минска.

В ГУВД просят помощи в установлении личности этого мужчины. Посмотреть фото мужчины и найти контактные данные можно на сайте ГУВД. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Сотрудница одного из банков при обмене валюты по ошибке выдала больше денег, чем необходимо.

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