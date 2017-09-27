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Перед матчем Лиги чемпионов фанат Месси выбежал на поле и поцеловал его бутсу

28.09.2017 16:20 — Разное | Tut.by  
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27 сентября перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Барселона», на поле неожиданно выбежал поклонник форварда каталонского клуба Месси, обнялся с ним и поцеловал его бутсу.

Напомним, игра закончилась победой «Барселоны» со счетом 1:0. При этом гол в свои ворота на 49-й минуте забил Коатес.

 
 
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