Перед матчем Лиги чемпионов фанат Месси выбежал на поле и поцеловал его бутсу

27 сентября перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Барселона», на поле неожиданно выбежал поклонник форварда каталонского клуба Месси, обнялся с ним и поцеловал его бутсу.

Вчера перед матчем ЛЧ фанат Месси прорвался на поле, обнялся с кумиром и поцеловал его бутсу. Милота недели pic.twitter.com/u2V6D70sW8 — Sports.ru (@sportsru) September 28, 2017

Напомним, игра закончилась победой «Барселоны» со счетом 1:0. При этом гол в свои ворота на 49-й минуте забил Коатес.