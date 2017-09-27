Французская PSA и китайская Changan совместно создадут однотонный пикап

В PSA Group, под контроль которой не так давно перешел немецкий Opel, подтвердили информацию о начале работ с китайским производителем Changan по разработке нового однотонного пикапа. Напомним, что этот сегмент в последнее время переживает своего рода «ренессанс» — не так давно свои новинки представили Renault и Mercedes .



Иллюстрация Autocar

Соглашение о сотрудничестве в деле создания будущего грузовичка стороны подписали еще в июне. По слухам, уже разработана и платформа, на которой будет построен пикап — его выпуск планируется наладить на заводе Changan в Китае.

Первое время пикап, рыночный дебют которого ожидается к 2020 году, также будет предлагаться только на китайском рынке, но со временем он попадет и на другие рынки, в том числе и в Европу. В Старом свете будущей новинке предстоит соперничать с соплатформенными Nissan Navara и Renault Alaskan, а также Mitsubishi L200. По всей видимости, для европейского рынка выпускаться грузовичок будет под одним из брендов PSA Group — Peugeot, Citroen, DS или даже Opel!

Отметим, что в портфолио PSA Group уже имеется модель под незатейливым названием Pick Up , которая является перелицованным вариантом пикапа Dongfeng Rich и продается на африканском рынке.