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Французская PSA и китайская Changan совместно создадут однотонный пикап
В PSA Group, под контроль которой не так давно перешел немецкий Opel, подтвердили информацию о начале работ с китайским производителем Changan по разработке нового однотонного пикапа. Напомним, что этот сегмент в последнее время переживает своего рода «ренессанс» — не так давно свои новинки представили
Соглашение о сотрудничестве в деле создания будущего грузовичка стороны подписали еще в июне. По слухам, уже разработана и платформа, на которой будет построен пикап — его выпуск планируется наладить на заводе Changan в Китае.
Первое время пикап, рыночный дебют которого ожидается к 2020 году, также будет предлагаться только на китайском рынке, но со временем он попадет и на другие рынки, в том числе и в Европу. В Старом свете будущей новинке предстоит соперничать с соплатформенными Nissan Navara и Renault Alaskan, а также Mitsubishi L200. По всей видимости, для европейского рынка выпускаться грузовичок будет под одним из брендов PSA Group — Peugeot, Citroen, DS или даже Opel!
Отметим, что в портфолио PSA Group уже имеется модель под незатейливым названием
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Рыночный дебют пикапа, созданного в сотрудничестве PSA и Changan, ожидается не ранее 2020 года. Первое время автомобиль будет предлагаться только на китайском рынке.
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