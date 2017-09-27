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В Беларуси узаконят замещающие семьи для пожилых людей. Как это будет работать?
В Беларуси
Замещающая семья даст возможность тем, кто готов взять на себя заботу о пожилых людях, жить вместе со своим «подопечным». При этом отношения между человеком или семьей, взявшей на себя обязательства по уходу за нетрудоспособным стариком или инвалидом, не должны затрагивать имущественные вопросы.
— Хочу подчеркнуть, что обслуживание в замещающей семье будет осуществляться на договорной основе. Договор будет заключаться между тремя сторонами: местным исполнительным органом, одиноким нетрудоспособным гражданином, за которым необходим уход и за которым не закреплена какая-либо еще форма социального обслуживания, а также человеком, который готов взять на себя уход за пожилым человеком — их в документе мы называем помощниками. Договор будет заключаться по решению комиссии местного исполнительного органа, — рассказал о деталях Александр Румак.
В договоре будут прописаны место проживания пожилого человека, а также условия, при которых договор может быть расторгнут.
— Такой пункт предусмотрен для того, чтобы исключить негативные явления в жизни пожилого человека. Если вдруг принявшая его семья начнет вести асоциальный образ жизни, такой договор может быть расторгнут, чтобы не подвергать жизнь человека опасности.
Помощнику может выплачиваться денежное вознаграждение в размере одного
В Беларуси уже существует практика приемных семей для пожилых нетрудоспособных людей — помощь в подобном формате сегодня
Напомним, что сегодня в Беларуси существует несколько форм социального обслуживания. Стационарное — постоянное или временное круглосуточное пребывание в организациях, оказывающих социальные услуги; полустационарное — пребывание в таких организациях, как правило, в течение дня; нестационарное — оказание соцуслуг, не требующее пребывания (проживания) в соцучреждениях; на дому — оказание социальных услуг в домашних условиях; срочное — оказание в неотложном порядке социальных услуг людям в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью.
На начало 2017 года в Беларуси проживало 2 403 488 человек старше трудоспособного возраста (706 456 мужчин и 1 697 032 женщин). Доля пенсионеров в общей численности населения страны — 25,3%, что на 1,9% больше, чем на начало 2016 года.
Согласно демографическим прогнозам Минэкономики, к 2035 году предположительная доля населения старше трудоспособного возраста составит 27,7%.
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В Беларуси узаконят замещающую семью. Белорусы смогут оформить уход за нетрудоспособным при условии совместного проживания и ведения общего хозяйства.
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