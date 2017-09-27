В Беларуси узаконят замещающие семьи для пожилых людей. Как это будет работать?

В Беларуси узаконят новую форму социального обслуживания пожилых людей — замещающую семью. Этот вид соцобслуживания предполагает, что человек или семья, не являющиеся родственниками, смогут оформить уход за нетрудоспособным гражданином при условии совместного проживания и ведения общего хозяйства. Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак рассказал, как будет работать нововведение, прописанное в новой редакцией Закона «О социальном обслуживании», который вступит в силу 25 декабря 2017 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Замещающая семья даст возможность тем, кто готов взять на себя заботу о пожилых людях, жить вместе со своим «подопечным». При этом отношения между человеком или семьей, взявшей на себя обязательства по уходу за нетрудоспособным стариком или инвалидом, не должны затрагивать имущественные вопросы.

— Хочу подчеркнуть, что обслуживание в замещающей семье будет осуществляться на договорной основе. Договор будет заключаться между тремя сторонами: местным исполнительным органом, одиноким нетрудоспособным гражданином, за которым необходим уход и за которым не закреплена какая-либо еще форма социального обслуживания, а также человеком, который готов взять на себя уход за пожилым человеком — их в документе мы называем помощниками. Договор будет заключаться по решению комиссии местного исполнительного органа, — рассказал о деталях Александр Румак.

В договоре будут прописаны место проживания пожилого человека, а также условия, при которых договор может быть расторгнут.

— Такой пункт предусмотрен для того, чтобы исключить негативные явления в жизни пожилого человека. Если вдруг принявшая его семья начнет вести асоциальный образ жизни, такой договор может быть расторгнут, чтобы не подвергать жизнь человека опасности.

Помощнику может выплачиваться денежное вознаграждение в размере одного бюджета прожиточного минимума (197,57 рублей на сегодня). Если человек возьмет на соцобслуживание двух пожилых людей, вознаграждение составит 150% БМП (296,36 рубля). Однако, как подчеркивает замминистра, денежное вознаграждение необязательно и «будет устанавливаться по решению местного исполнительного органа».

В Беларуси уже существует практика приемных семей для пожилых нетрудоспособных людей — помощь в подобном формате сегодня получают более 250 пожилых людей, которых на безвозмездной основе приняли свыше 240 семей. Первыми в свои семьи пожилых людей стали принимать социальные работники, которые долгое время обслуживали их на дому. Новая редакция Закона «О социальном обслуживании» лишь урегулирует уже существующий вид соцобслуживания нетрудоспособного населения.

Напомним, что сегодня в Беларуси существует несколько форм социального обслуживания. Стационарное — постоянное или временное круглосуточное пребывание в организациях, оказывающих социальные услуги; полустационарное — пребывание в таких организациях, как правило, в течение дня; нестационарное — оказание соцуслуг, не требующее пребывания (проживания) в соцучреждениях; на дому — оказание социальных услуг в домашних условиях; срочное — оказание в неотложном порядке социальных услуг людям в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью.

На начало 2017 года в Беларуси проживало 2 403 488 человек старше трудоспособного возраста (706 456 мужчин и 1 697 032 женщин). Доля пенсионеров в общей численности населения страны — 25,3%, что на 1,9% больше, чем на начало 2016 года.

Согласно демографическим прогнозам Минэкономики, к 2035 году предположительная доля населения старше трудоспособного возраста составит 27,7%.

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