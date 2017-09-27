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"Девушка по соседству". Как выглядели подружки Хью Хефнера из особняка Playboy
Сегодня
Поговаривают, что одновременно в особняке Хефнера проживали двадцать девушек. Каждая — на недельном пособии в тысячу долларов с круглосуточным доступом к косметологам и пластическим хирургам при необходимости. Дом был знаменит своими вечеринками, которые начинались после комендансткого часа в 21.00, к которому девушки должны были вернуться домой, и могли не заканчиваться сутки напролет.
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AFISHA.TUT.BY собрала десятку фотографий Хэфа с подружками из знаменитого особняка Playboy, который стал символом бесшабашного веселья и праздника жизни.
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