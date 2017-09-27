Сегодня не стало главного плейбоя Америки — основателя легендарного журнала Хью Хефнера. Американец любил повторять, что лучше иметь дело с несколькими подружками, чем с одной женой (впрочем, сам был трижды женат). AFISHA.TUT.BY собрала десятку фотографий Хефа с подружками из знаменитого особняка Playboy, который стал символом бесшабашного веселья и праздника жизни.

Поговаривают, что одновременно в особняке Хефнера проживали двадцать девушек. Каждая — на недельном пособии в тысячу долларов с круглосуточным доступом к косметологам и пластическим хирургам при необходимости. Дом был знаменит своими вечеринками, которые начинались после комендансткого часа в 21.00, к которому девушки должны были вернуться домой, и могли не заканчиваться сутки напролет.











Фото из журнала Vanity Fair







Хью Хефнер и сестры Хилтон



















Фото с сайта The Independent