Скрипт-блокировщик, который вымогает штрафы за просмотр порно, продолжает донимать белорусов. Новая вариация «вируса» стала более требовательной, чем предыдущие.



Фото: Christopher Sessums / flickr.com

Сообщение о «штрафе» поялется поверх всех окон и уверяет, что фамилия пользователя установлена, а все файлы на его компьютере заблокированы. Вверху окна указан герб уголовного розыска Беларуси.

«Вы оштрафованы на сумму в 150 рублей! Вы заблокированы за неоднократное посещение сайтов, содержащих материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь, а именно порнографии с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма», — говорится в сообщении.



Скриншот прислал в редакцию читатель TUT.BY

Блокировщик пугает белорусов штрафами за порнографию с 2014 года . Сначала сообщение «от МВД» приходило на экраны персональных компьютеров, после блокировать начали смартфоны . В 2016-м появилась вариация с сообщением «от КГБ».

Правда, в последней вариации блокировщика сумма штрафа выросла с 70 до 150 рублей, а время, отведенное на оплату, уменьшилось с суток до шести часов. Упоминание блокировки файлов компьютера появилось впервые.

Уже задержаны как минимум семь человек, связанные с прошлыми вариациями «порновируса». В 2016 году под стражу заключили троих безработных россиян, которые зарабатывали с помощью блокировщика. В апреле 2017 года был вынесен приговор четверым белорусам, которые разработали этот скрипт. Молодые люди получили сроки от 3 лет ограничения свободы до 8,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением , как и раздача материалов для взрослых через файлообменник.

Читайте также: Pornhub рассказал об особенностях городов Беларуси