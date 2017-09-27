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Белорусский "порновирус" вернулся и стал наглее

28.09.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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Скрипт-блокировщик, который вымогает штрафы за просмотр порно, продолжает донимать белорусов. Новая вариация «вируса» стала более требовательной, чем предыдущие.


Фото: Christopher Sessums / flickr.com

Сообщение о «штрафе» поялется поверх всех окон и уверяет, что фамилия пользователя установлена, а все файлы на его компьютере заблокированы. Вверху окна указан герб уголовного розыска Беларуси.

«Вы оштрафованы на сумму в 150 рублей! Вы заблокированы за неоднократное посещение сайтов, содержащих материалы, запрещенные законодательством Республики Беларусь, а именно порнографии с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма», — говорится в сообщении.


Скриншот прислал в редакцию читатель TUT.BY

Блокировщик пугает белорусов штрафами за порнографию с 2014 года. Сначала сообщение «от МВД» приходило на экраны персональных компьютеров, после блокировать начали смартфоны. В 2016-м появилась вариация с сообщением «от КГБ».

Правда, в последней вариации блокировщика сумма штрафа выросла с 70 до 150 рублей, а время, отведенное на оплату, уменьшилось с суток до шести часов. Упоминание блокировки файлов компьютера появилось впервые.

Уже задержаны как минимум семь человек, связанные с прошлыми вариациями «порновируса». В 2016 году под стражу заключили троих безработных россиян, которые зарабатывали с помощью блокировщика. В апреле 2017 года был вынесен приговор четверым белорусам, которые разработали этот скрипт. Молодые люди получили сроки от 3 лет ограничения свободы до 8,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением, как и раздача материалов для взрослых через файлообменник.

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