Житель Витебска получил семь лет колонии строгого режима за поджог автомобиля соседа

Приговор по делу о поджоге автомобиля из мести вынесен судом Первомайского района Витебска, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора Витебска Сергей Масловский.

Фигурант уголовного дела — ранее неоднократно судимый 52-летний житель областного центра. Мужчина признан виновным в умышленных уничтожении и повреждении имущества, совершенных общеопасным способом, повлекшим причинение ущерба в крупном размере. На основании ч.2 ст. 218 УК Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Кроме того, мужчина должен возместить материальный ущерб за уничтожение и повреждение трех автомобилей в общей сумме более 10 тысяч рублей и моральный вред — 1 тысячу рублей

Как сообщалось, инцидент произошел в витебском микрорайоне Билево ночью 13 мая. Мужчина из мести поджег автомобиль соседа, с которым конфликтовал. Машина была полностью уничтожена, кроме этого, огонь повредил еще два автомобиля, которые стояли рядом. Установлено, что злоумышленник целенаправленно готовился к совершению преступления (разбил стекло, облил салон бензином и поджег).