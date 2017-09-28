Родственники опознали тело девушки, обнаруженное в августе у вокзала

Октябрьским районным отделом Следственного комитета по городу Минску устанавливалась личность девушки, тело которой было обнаружено чуть больше месяца назад, 25 августа, вблизи железнодорожных путей в районе улицы Могилевской в Минске.

"Сегодня благодаря усилиям, в том числе, и средств массовой информации, личность девушки установлена. Это жительница Минского района 1987 года рождения . Уже проведена процедура опознания ее тела родственниками, и сейчас следователи с ними работают и проводят опросы", — рассказала Гончарова.

Как напомнила собеседница Sputnik, правоохранительными органами и Следственным комитетом в частности отрабатывались различные версии, в том числе, о том, что девушка является гражданкой Российской Федерации, поскольку при ней не было ни документов, ни телефона.

Более месяца попытки установить ее личность ни к чему не приводили, при этом мы получали информацию от российских коллег. Сличали с фотографиями разыскиваемых девушек в различных субъектах России, в том числе Ростовской области", — отметила Гончарова.

Проведенная накануне очередная информационная кампания по розыску дала результат , родственники прочитали один из материалов в интернете и опознали в девушке свою дочь.

"В настоящее время следователи дожидаются результатов дополнительной экспертизы, поскольку по предварительной версии, смерть девушки не носила криминального характера и наступила в результате переохлаждения", — добавила Гончарова.

В дальнейшем будет принято окончательное процессуальное решение по материалу проверки по факту смерти этой девушки .