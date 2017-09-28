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Родственники опознали тело девушки, обнаруженное в августе у вокзала
28.09.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Октябрьским районным отделом Следственного комитета по городу Минску устанавливалась личность девушки, тело которой было обнаружено чуть больше месяца назад, 25 августа, вблизи железнодорожных путей в районе улицы Могилевской в Минске.
"Сегодня благодаря усилиям, в том числе, и средств массовой информации,
Как напомнила собеседница Sputnik, правоохранительными органами и Следственным комитетом в частности отрабатывались различные версии, в том числе, о том, что девушка является гражданкой Российской Федерации, поскольку при ней не было ни документов, ни телефона.
Более месяца попытки установить ее личность ни к чему не приводили, при этом мы получали информацию от российских коллег. Сличали с фотографиями разыскиваемых девушек в различных субъектах России, в том числе Ростовской области", — отметила Гончарова.
Проведенная накануне
"В настоящее время следователи дожидаются результатов дополнительной экспертизы, поскольку по предварительной версии, смерть девушки не носила криминального характера и наступила в результате переохлаждения", — добавила Гончарова.
В дальнейшем будет принято окончательное
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности опознания родственниками девушки, тело которой нашли...
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