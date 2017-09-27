В Кричевском районе в Citroen заживо сгорел мужчина

24 сентября в лесном массиве на берегу реки Сож вблизи деревни Поклады Кричевского района произошло возгорание Citroen. В уничтоженной огнем машине обнаружено обгоревшее тело мужчины. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



Фото: Следственный комитет

Следователи установили личность погибшего — им оказался 51-летний житель Климовичей. В ходе опроса родственников выяснилось, что мужчина поехал на рыбалку. Оставшись ночевать, он расположился в машине вместе со своей собакой. Наутро сгоревший Citroen обнаружил рыбак, проходивший мимо.

— После проведения судебно-медицинского исследования трупа эксперты установили, что в очаге пожара мужчина был еще жив. Это позволяет предположить, что одной из причин смерти мужчины может являться отравление окисью углерода. Вероятнее всего, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, курил и заснул, а непогашенная сигарета могла стать причиной возгорания автомобиля. Окончательные причины смерти и возгорания машины будут установлены после проведения судебно-экспертных исследований, — рассказали в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

По данному факту Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.