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В Кричевском районе в Citroen заживо сгорел мужчина

28.09.2017 17:39 — Разное | Tut.by  
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24 сентября в лесном массиве на берегу реки Сож вблизи деревни Поклады Кричевского района произошло возгорание Citroen. В уничтоженной огнем машине обнаружено обгоревшее тело мужчины. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.


Фото: Следственный комитет

Следователи установили личность погибшего — им оказался 51-летний житель Климовичей. В ходе опроса родственников выяснилось, что мужчина поехал на рыбалку. Оставшись ночевать, он расположился в машине вместе со своей собакой. Наутро сгоревший Citroen обнаружил рыбак, проходивший мимо.

— После проведения судебно-медицинского исследования трупа эксперты установили, что в очаге пожара мужчина был еще жив. Это позволяет предположить, что одной из причин смерти мужчины может являться отравление окисью углерода. Вероятнее всего, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, курил и заснул, а непогашенная сигарета могла стать причиной возгорания автомобиля. Окончательные причины смерти и возгорания машины будут установлены после проведения судебно-экспертных исследований, — рассказали в Следственном комитете.


Фото: Следственный комитет

По данному факту Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 
 
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Вероятнее всего, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, курил и заснул, а непогашенная сигарета могла стать причиной возгорания автомобиля.

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