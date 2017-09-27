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Skoda выпустит недорогой кроссовер, чтобы соперничать с Hyundai Creta

28.09.2017 18:01 — Разное | Tut.by  
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Чешская компания, которая согласно замыслам стратегов из материнского концерна Volkswagen, займется разработкой дешевых автомобилей для развивающихся рынков, готовит к дебюту недорогой «паркетник», продажи которого начнутся в 2020 году.


Иллюстрация: Skoda

В Skoda уже подтвердили информацию о том, что ей отводится ведущая роль в создании новой платформы Eco, упрощенного варианта «тележки» MQB-A0, которая ляжет в основу будущих бюджетных новинок. Об этом сообщает издание Autocar India. Первой моделью на основе Eco должен стать компактный кроссовер, который сперва будет продаваться в Индии и станет конкурентом популярной на местном рынке Hyundai Creta. На машину планируется устанавливать дефорсированный вариант двухлитрового дизеля TDI семейства EA288.

Следующим в гамме дешевых машин концерна Volkswagen, если верить Autocar India, должен стать седан, который в середине 2021 года придет на смену моделям Vento и Skoda Rapid. В 2022 году на его основе планируется выпуск бюджетной «пятидверки».

Напомним, что примерно месяц назад Autocar сообщал о планах по выпуску Skoda еще одного SUV, призванного соперничать с Nissan Juke.

 
 
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Для выпуска бюджетного кроссовера Skoda разработает упрощенную версию платформы MQB-A0, которая будет называться Eco. Позже на этой платформе создадут недорогой седан.

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