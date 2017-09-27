Свежеиспеченный выпускник автошколы еще не готов ко многим ситуациям на дороге. В Минске хватает мест, где неопытного водителя подстерегают сложности и опасности. Вместе с руководителем Центра контраварийной подготовки Сергеем Овчинниковым мы проехали по «злачным» местам столицы и выяснили, куда «чайникам» лучше пока не заезжать.





Выезд с прилегающей территории налево

Выезд с прилегающей территории или двора на оживленную дорогу. Главная опасность в том, что обзорность закрывают припаркованные справа и слева автомобили. Если слева припаркован грузовик или микроавтобус, ситуация еще больше усугубляется. Аварии при таких выездах происходят очень часто.





В городе есть много мест, где разрешен выезд налево на дорогу с тремя полосами движения в каждую сторону. Это по определению опасно, причем даже для опытного водителя. Идеальная схема — повернуть направо и развернуться на ближайшем разрешенном месте. Сергей говорит, что в таких сложных ситуациях и сам предпочитает именно такой вариант.

Опасный светофор на Клары Цеткин





Проезжаем пересечение улиц Клары Цетки и Карла Либкнехта. Совсем рядом находится офис Центра контраварийной подготовки Сергея Овчинникова. И здесь же расположен один из самых «хитрых» светофоров Минска. Если двигаться со стороны улицы Кальварийской к вокзалу и попытаться совершить разворот на пересечении с Либкнехта, то нужно знать эту особенность.





Водитель выезжает на центр перекрестка, загорается красный сигнал светофора, казалось бы, можно смело разворачиваться. Но для встречных полос в это время все еще горит зеленый, и автомобили даже не думают останавливаться, как рассчитывает водитель, который намеревается поворачивать. Поэтому единственной верный выход — завершать разворот при полной остановке встречных автомобилей.

Поворот налево/разворот с трамвайных путей





Пожалуй, наибольшее количество конфликтных ситуаций возникает в месте, где нужно с улицы Первомайской повернуть на улицу Янки Купалы. По ПДД делать это необходимо с трамвайных путей. Однако каждый день там возникают конфликты между теми, кто поворачивает с трамвайных путей и теми, кто делает это из полосы движения. Вторые вырезают первых, уверенные в своей правоте. Опытные же водители дружно занимают трамвайные пути.





— Как действовать новичку? В соответствии с ПДД, но при этом внимательно смотреть в зеркала заднего вида. И если к перекрестку приближается трамвай, то необходимо оставаться в своей полосе, чтобы не создавать ему препятствие для движения. — говорит наш эксперт.

Проезд Площади Победы. Ждем открытого обзора





Казалось бы, что там сложного? Отличная разметка, понятная схема движения, однако аварии происходят часто. В чем же дело? Зачастую водитель выезжает на площадь в условиях ограниченного обзора.





Нужно контролировать ситуацию перед своим автомобилем, а также следить за транспортными средствами слева и справа. Обзорность могут закрывать автобусы, маршрут которых проходит через Площадь Победы. Но этим же автобусом можно воспользоваться как прикрытием, выезжая параллельно с ним.





— Выезжать на круг можно только тогда, когда ни одно транспортное средство не закрывает вам обзор, и вы можете полностью оценить ситуацию. И еще один нюанс — я всегда стараюсь держаться в полосе так, чтобы автомобили справа или слева были немного впереди меня. Так уменьшается вероятность, что при внезапном перестроении они приедут мне в бок. — говорит Сергей.

Проезжаем площадь Бангалор и смотрим на номера





Новая схема проезда площади Бангалор до сих не дается многим столичным водителям. Схема проезда, на наш взгляд, расположена недостаточно далеко от площади. Когда схема попадает в поле зрения водителя, у него остается слишком мало времени, чтобы уяснить схему проезда. При плотном движении, например, перестроиться в третий ряд для поворота налево будет проблематично.





— Я стараюсь смотреть на номера машин передо мной. Если это гости столицы, то держу в уме, что они могут поехать не по схеме. Еще пытаюсь узнать, куда направлен взгляд водителя справа. Если он при движении по кругу смотрит налево, то с большой вероятностью туда и поедет. Опять же не забываем держаться так, чтобы автомобили в соседних полосах были или впереди, или позади вас, — советует Сергей Овчинников.

Светофор для пешеходов с сюрпризом на Немиге





Сергей вспоминает еще одно неприятное для водителя место. Поворот направо с улицы Богдановича к магазину «Алеся» сразу за мостом через проспект Победителей. Там установлен светофор для пешеходов, но он без таймера.





Водитель не знает, в какой момент загорится зеленый сигнал пешеходам, и они рванут переходить через улицу. Кроме того, при повороте надо обязательно смотреть направо через боковые стекла. Там расположена слепая зона, откуда могут неожиданно выскочить пешеходы или велосипедисты.

Крутой подъем на улице Ленина





Отличный способ проверить, не прогуливал ли курсант упражнение на эстакаде, — проехать по улице Ленина от Ульяновской в направлении проспекта Независимости. С этим крутом подъемом знакомы все столичные водители.





На первых порах, пока еще не прошло волнение начинающего водителя, мы бы советовали этого места избегать. Тронуться в гору без отката назад в автошколах учат, но закрытая площадка с эстакадой и ситуация, когда сзади бампер подпирает другой автомобиль, — это разные вещи.

Поворачиваем с Сурганова на Беды налево и смотрим в оба



Поначалу кажется, что это вполне перекресток, каких много в Минске. Но здесь есть свои особенности. В первую очередь, это ограниченный обзор. Проблема заключается в общественном транспорте, который стоит в ожидании левого поворота на встречной полосе, да не одной, а иногда и сразу в двух. Выехавший из-за троллейбуса автомобиль сложно заметить.





— Второй нюанс — границы пешеходного перехода слева расположены близко к перекрестку, а движение пешеходов активное. Разгонишься, чтобы проскочить перекресток — упрешься в пешеходов, — объясняет эксперт.

Поворачиваем с Янки Купалы на Богдановича и следим за общественным транспортом





— Это место не то чтобы опасное, но здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Некоторая сложность связана с тем, что общественному транспорту здесь разрешен поворот налево из второй полосы, остальным автомобилям — только из третьей. Автобус-«гармошка» в силу своих габаритов и особенностей конструкции при повороте захватывает часть третье полосы, и если двигаться к автобусу слишком близко, есть риск, что он выдавит вас на «встречку», — делится опытом Сергей Овчинников.





Так что при одновременном повороте лучше немного отпустить автобус вперед, дав ему возможность свободно завершить маневр. Если нет автобуса, то стоит держать в уме и зеркалах любителей повернуть налево не по правилам.

Выезд на МКАД с быстрым разгоном





— В автошколах не учат динамично ускоряться в полосе разгона. А на нашей МКАД с ее короткими полосами разгона это просто необходимо. Это первое, что необходимо освоить новичку. При выезде на МКАД я сначала берусь немного левее, а потом круто вправо. Автомобиль становится практически параллельно полосе, и я получаю возможность контролировать ситуацию в левое зеркало заднего вида, а не выворачивать голову назад. — признается Сергей Овчинников.





Полосы разгона на МКАД постепенно модернизируют, расширяют и удлиняют, но по-прежнему эти места остаются одними из самых потенциально опасных и аварийных.