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Клуб "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд
Клуб «Минск» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, одержав победы во всех матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в турнире в Гродно приняли 4 команды: «Минск», брестский «Строитель», СДЮШОР хоккейного клуба «Минск» и сборная Гродненской области.
В первый день «Минск» обыграл СДЮШОР со счетом 5:1, а «Строитель» разгромил хозяев турнира — 15:0.
Во второй день соревнований в первом матче встретились главные соперники «Минск» и «Строитель», где столичная команда оказалась сильнее — 2:0, а СДЮШОР обыграл сборную Гродненской области со счетом 4:3.
В заключительный день турнира минчане укрепили свои позиции в игре против сборной Гродненской области — 16:0. «Строитель» одержал верх над СДЮШОР — 4:1.
Клуб «Минск» в пятый раз стал обладателем Кубка по хоккею на траве среди мужских команд. Вторую строку турнирной таблицы занял брестский «Строитель», на третьем месте расположился СДЮШОР ХК «Минск».
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Клуб "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, одержав победы во всех матчах.
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