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Клуб "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

28.09.2017 19:42 — Разное | Tut.by  
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Клуб «Минск» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, одержав победы во всех матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в турнире в Гродно приняли 4 команды: «Минск», брестский «Строитель», СДЮШОР хоккейного клуба «Минск» и сборная Гродненской области.

В первый день «Минск» обыграл СДЮШОР со счетом 5:1, а «Строитель» разгромил хозяев турнира — 15:0.

Во второй день соревнований в первом матче встретились главные соперники «Минск» и «Строитель», где столичная команда оказалась сильнее — 2:0, а СДЮШОР обыграл сборную Гродненской области со счетом 4:3.

В заключительный день турнира минчане укрепили свои позиции в игре против сборной Гродненской области — 16:0. «Строитель» одержал верх над СДЮШОР — 4:1.

Клуб «Минск» в пятый раз стал обладателем Кубка по хоккею на траве среди мужских команд. Вторую строку турнирной таблицы занял брестский «Строитель», на третьем месте расположился СДЮШОР ХК «Минск».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Клуб "Минск" стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, одержав победы во всех матчах.

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