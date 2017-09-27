Клуб «Минск» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, одержав победы во всех матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в турнире в Гродно приняли 4 команды: «Минск», брестский «Строитель», СДЮШОР хоккейного клуба «Минск» и сборная Гродненской области.

В первый день «Минск» обыграл СДЮШОР со счетом 5:1, а «Строитель» разгромил хозяев турнира — 15:0.

Во второй день соревнований в первом матче встретились главные соперники «Минск» и «Строитель», где столичная команда оказалась сильнее — 2:0, а СДЮШОР обыграл сборную Гродненской области со счетом 4:3.

В заключительный день турнира минчане укрепили свои позиции в игре против сборной Гродненской области — 16:0. «Строитель» одержал верх над СДЮШОР — 4:1.

Клуб «Минск» в пятый раз стал обладателем Кубка по хоккею на траве среди мужских команд. Вторую строку турнирной таблицы занял брестский «Строитель», на третьем месте расположился СДЮШОР ХК «Минск».