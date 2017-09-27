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Обладатель Кубка Стэнли отправлен в отставку с поста главного тренера рижского "Динамо"
Обладатель Кубка Стэнли в составе "Колорадо" именитый экс-защитник Сандис Озолиньш отправлен в отставку с поста главного тренера рижского "Динамо". Эту информацию подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Решение принято по обоюдному согласию сторон на заседании правления клуба.
В нынешнем сезоне хоккеисты рижского "Динамо" провели 16 матчей и потерпели 12 поражений подряд. Команда набрала лишь 5 очков и занимает последнее место в КХЛ.
Для Сандиса Озолиньша этот сезон дебютный в роли главного тренера. Кроме победы в Кубке Стэнли в 1996 году, прославленный защитник 7 раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.
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Обладатель Кубка Стэнли в составе "Колорадо" именитый экс-защитник Сандис Озолиньш отправлен в отставку с поста главного тренера рижского "Динамо".
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