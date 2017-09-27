Обладатель Кубка Стэнли в составе "Колорадо" именитый экс-защитник Сандис Озолиньш отправлен в отставку с поста главного тренера рижского "Динамо". Эту информацию подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: LETA

Решение принято по обоюдному согласию сторон на заседании правления клуба.

В нынешнем сезоне хоккеисты рижского "Динамо" провели 16 матчей и потерпели 12 поражений подряд. Команда набрала лишь 5 очков и занимает последнее место в КХЛ.

Для Сандиса Озолиньша этот сезон дебютный в роли главного тренера. Кроме победы в Кубке Стэнли в 1996 году, прославленный защитник 7 раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.