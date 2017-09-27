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21-летняя белорусская биатлонистка рассказала, как ей далось решение о переходе в Украину
Двукратная победительница юниорского ЧМ-2015 белоруска Дарья Блашко,
— Какие у тебя впечатления о летнем чемпионате Украины в Чернигове?
— Как и от всех остальных стартов. Нужно бежать, стрелять…
— Чем у нас отличаются условия от летнего первенства Германии?
— Немцы есть немцы, а у украинцев правильное управление, я думаю. Потому что у них, у нас уже (улыбается), такой президент федерации, который живет биатлоном и делает все для него. Как ни крути, чемпионат Германии или чемпионат Украины, — в любом случае нужно бежать, бороться.
— Сложно ли было принять решение о переходе в сборную Украины?
— Очень сложно. В любом случае, переезд в другую страну — это сложно. Ну и плюс карьера… Еще наверное сложнее, чем просто переезд, потому что у меня может быть карантин двухлетний, а это, как минимум, два года без международных стартов.
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Двукратная победительница юниорского ЧМ-2015 белоруска Дарья Блашко, ставшая чемпионкой Украины по летнему биатлону в спринте, рассказала о том, сложно ли ей было...
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