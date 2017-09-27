Борисовский БАТЭ проводит матч с самой громкой вывеской в году. В гости к действующему чемпиону Беларуси приехал легендарный лондонский «Арсенал».



Фото: Reuters

Борисовчане неплохо начали свое выступление на групповом этапе, сыграв в гостях вничью с сербской «Црвеной Звездой» — 1:1.

«Арсенал», в свою очередь, одержал волевую победу над немецким «Кельном» — 3:1. В Беларусь Арсен Венгер не взял нескольких ключевых игроков , но даже без них лондонцы представляют из себя грозную силу и считаются явными фаворитам встречи.

К слову, в Борисове их будут поддерживать не только приезжие болельщики, но и многочисленные фанаты «Арсенала» из Беларуси .

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Гайдучик, Милунович, Поляков, А. Володько, Драгун, Гордейчук, Иванич, Стасевич, Родионов (к).

«Арсенал»: Оспина, Нельсон, Мустафи, Мертезакер (к), Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Эльнени, Уилшер, Уолкотт, Жиру.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.