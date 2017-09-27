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БАТЭ играет с лондонским "Арсеналом". Мультимедийный онлайн TUT!
Борисовский БАТЭ проводит матч с самой громкой вывеской в году. В гости к действующему чемпиону Беларуси приехал легендарный лондонский «Арсенал».
Борисовчане неплохо начали свое выступление на групповом этапе, сыграв в гостях вничью с сербской «Црвеной Звездой» — 1:1.
«Арсенал», в свою очередь, одержал волевую победу над немецким «Кельном» — 3:1. В Беларусь Арсен Венгер не взял нескольких
К слову, в Борисове их будут поддерживать не только приезжие болельщики, но и многочисленные
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Гайдучик, Милунович, Поляков, А. Володько, Драгун, Гордейчук, Иванич, Стасевич, Родионов (к).
«Арсенал»: Оспина, Нельсон, Мустафи, Мертезакер (к), Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Эльнени, Уилшер, Уолкотт, Жиру.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Борисовский БАТЭ проводит матч с самой громкой вывеской в году. В гости к действующему чемпиону Беларуси приехал легендарный лондонский "Арсенал".
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