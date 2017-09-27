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"Бавария" уволила с поста главного тренера 3-кратного победителя Лиги чемпионов

28.09.2017 20:23 — Разное | Tut.by  
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Итальянский специалист Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом сообщается на сайте клуба в четверг, 28 сентября.


Фото: fcbayern.com

«Выступление команды с самого начала сезона не оправдывало наших ожиданий», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. По его словам, он и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич обсудили с Анчелотти сложившуюся ситуацию и объявили ему о своем решении.

Вместе с итальянцем мюнхенскую команду покинет и ряд членов его штаба. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 40-летний Вилли Саньоль, в этом году ставший ассистентом Анчелотти.

27 сентября «Бавария» со счетом 0:3 проиграла «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре немецкий клуб с таким же счетом нанес поражение бельгийскому «Андерлехту».

После шести туров чемпионата Германии мюнхенцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 16 баллов.

Анчелотти — трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве главного тренера — был назначен наставником «Баварии» летом 2016 года. Под его руководством мюнхенский коллектив стал чемпионом Германии, однако выбыл из ЛЧ на стадии четвертьфинала.

 
 
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Итальянский специалист Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера мюнхенской "Баварии".

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