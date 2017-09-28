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С 1 октября информация об иностранцах должна передаваться в МВД течение трех часов

28.09.2017 20:31 — Разное | Ежедневник  
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С 1 октября информация об иностранцах должна передаваться в МВД течение трех часов

С 1 октября 2017 года вступят в силу изменения в законодательство относительно пребывания в Беларуси иностранных граждан.

Как сообщила пресс-служба МВД, в соответствии с этими изменениями меняется и порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства.

С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) Министерства внутренних дел Беларуси или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным в течение трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Беларусь иностранцам.

Подробная информация о порядке, времени и способах представления в орган внутренних дел сведений о временно пребывающих в Беларуси иностранцах размещена на сайте МВД.

 
 
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С 1 октября 2017 года вступят в силу изменения в законодательство относительно пребывания в Беларуси иностранных граждан.

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