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Белорусские волейболистки не пробились в полуфинал чемпионата Европы
Волейболистки сборной Беларуси 28 сентября в Баку проиграли команде Сербии в четвертьфинале чемпионата Европы и выбыли из турнира.
Беларусь — Сербия — 0:3 (19:25, 12:25, 14:25).
Поединок против вице-чемпионок Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро уложился всего в три сета.
Отметим, что помимо серебра Олимпиады-2016 в послужном списке женской сборной Сербии есть золото чемпионата Европы (2011), серебро Кубка мира (2015), бронза Гран-при (2011, 2013), три золота Евролиги (2009, 2010, 2011) и бронза Европейских игр-2015.
Несмотря на поражение в четвертьфинале, выступление сборной Беларуси на ЧЕ-2107 получилось вполне успешным, ведь белоруски
22 сентября
В другом четвертьфинальном матче 28 сентября сборная Голландии обыграла Италию — 3:0.
Еще два четвертьфинальных поединка пройдут 29 сентября:
Азербайджан — Германия.
Россия — Турция.
Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).
(Будет дополнено).
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Волейболистки сборной Беларуси 28 сентября в Баку проиграли команде Сербии в четвертьфинале чемпионата Европы и выбыли из турнира.
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