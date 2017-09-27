Белорусские волейболистки не пробились в полуфинал чемпионата Европы

Волейболистки сборной Беларуси 28 сентября в Баку проиграли команде Сербии в четвертьфинале чемпионата Европы и выбыли из турнира.



Фото: cev.lu

Беларусь — Сербия — 0:3 (19:25, 12:25, 14:25).

Поединок против вице-чемпионок Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро уложился всего в три сета.

Отметим, что помимо серебра Олимпиады-2016 в послужном списке женской сборной Сербии есть золото чемпионата Европы (2011), серебро Кубка мира (2015), бронза Гран-при (2011, 2013), три золота Евролиги (2009, 2010, 2011) и бронза Европейских игр-2015.

Несмотря на поражение в четвертьфинале, выступление сборной Беларуси на ЧЕ-2107 получилось вполне успешным, ведь белоруски впервые за 22 года пробились в восьмерку сильнейших команд Европы. Напомним, что 26 сентября в первом раунде плей-офф команда Петра Хилько одержала суперволевую победу над сборной Чехии — 3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15), переломив игру после двух кряду неудачных партий.

22 сентября в стартовом матче на ЧЕ-2017 в Тбилиси белорусские волейболистки в тяжелейшей борьбе обыграли команду Хорватии — 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9). Затем 23 сентября команда Беларуси уступила одному из фаворитов турнира сборной Италии — 1:3 (25:27, 18:25, 25:18, 21:25). А в заключительном матче группового этапа 24 сентября белоруски разгромили команду Грузии — 3:0 (25:8, 25:11, 25:12) и вышли в плей-офф турнира со второго места в своем квартете.

В другом четвертьфинальном матче 28 сентября сборная Голландии обыграла Италию — 3:0.

Еще два четвертьфинальных поединка пройдут 29 сентября:

Азербайджан — Германия.

Россия — Турция.

Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).

(Будет дополнено).