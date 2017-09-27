Виды гребных тренажеров и их использование



Благодаря современным тренажерам можно заниматься наращиванием мышечной массы или сбросить лишний вес в домашних условиях. Гребной тренажер бывает магнитного и механического типа, с платформой или без, с подставкой для ног, с рукоятками для рук, с двигателем. Они занимают мало места, просты в использовании и подходят для тренировок людям разного возраста. Сегодня выбор установок для занятий дома очень широк, поэтому купить тренажер в Минске не составит труда, если вы изучите его параметры, конструкцию, назначение, тип.





Какие упражнения можно делать на гребном тренажере?

Существует четыре основные техники занятий на тренировочном гребном тренажере:

фаза восстановления (возвратная);

фаза захвата (зацепа);

фаза разгона;

фаза гребка.

Перед началом тренировки нужно тщательно закрепить раму тренировочного аппарата. Во время занятий пятки должны строго располагаться на педалях и плотно к ним прилегать. Корпус туловища немного наклоняют вперед, при этом выравнивают спину. Если принять правильную позу, то в процессе работы прорабатывается пресс и все основные мышцы. Чем выше темп выполнения упражнений, тем большее количество калорий сжигается за одну тренировку.

Как накачать пресс?





Чтобы накачать пресс, необходимо принять исходное положение: сесть на мягкое сиденье тренажера и согнуть ноги в коленях. Ступни поставить на подставку и зафиксировать ремнями, при этом пятки от упора должны быть оторваны. Положение спины скругленное, руки на рукоятке выпрямлены, голову нужно тянуть вперед.

Частью стопы, которая на платформе, отталкиваются и перемещаются назад, туловище выпрямляют. Руки в этот момент сгибают в локтях и тянут рукоятку в область ключицы. Вернуться в исходное положение плавно, без резких движений.

От того, с какой силой разгибать тело в первой части упражнения, зависит нагрузка, которая воздействует на спину и брюшную зону.

Какие мышцы задействованы во время упражнений?





Тренировки способствуют проработке всех групп мышц спины: прямые, ромбовидные, широчайшие, а также мышцы груди и живота, бицепсы, мышцы верхних и нижних конечностей. Так как в работе задействованы все основные группы мышц, то мускулатура развивается комплексно. Некоторые модели аппарата, оснащенные компьютером и дают возможность контролировать работу сердца во время занятий.

Как правильно тренироваться?





Существует ряд правил, которые необходимо выполнить перед тренировкой. В первую очередь тело нужно подготовить к предстоящей нагрузке, для этого усиливают кровообращение при помощи разминки. Для начинающих спортсменов время работы нужно начинать с 20 минут с низким уровнем нагрузки, а затем постепенно увеличивать. Оптимальное время для занятий 45-50 минут.

Только при полном отсутствии мышечного дискомфорта и противопоказаний длительных нагрузок можно увеличивать интенсивность и продолжительность тренировок.

Какой выбрать гребной тренажер?



В зависимости от того, к какому типу относится гребной тренажер, определяется и его стоимость. Самым простым и подходящим видом устройства для домашних тренировок считается механический гидравлический гребной тренажер. Стоимость его варьируется от 300 рублей, за гидравлический известной фирмы стоит приготовить около 1000 рублей.

Более дорогими и функциональными считаются магнитные агрегаты, но они имеют высокую стоимость и большие габариты, поэтому больше подходят в качестве оборудования для спортивных залов. Для домашних условий лучше купить тренажер гидравлического типа, он более компактный.

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