|
Феерия на "Борисов-Арене". Как БАТЭ сражался до последнего с "Арсеналом"
Два быстрых гола «Арсенала», выбежавший на поле болельщик с бело-красно-белым флагом, странный пенальти и возвращение в игру БАТЭ. Зрители, которые приехали на «Борисов-Арену» на матч Лиги Европы, получили полную гамму эмоций!
Несмотря на поражение, футболисты БАТЭ показали, что у них есть характер. Команда не развалилась после 0:3, и, если бы не странный пенальти в самом начале второго тайма, который назначил польский судья, борисовчане могли бы даже посражаться за очки.
SPORT.TUT.BY иллюстрирует фееричный матч и атмосферу арены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY иллюстрирует фееричный матч и атмосферу арены.
|
Архив (Разное)
Комментарии