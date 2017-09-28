ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Феерия на "Борисов-Арене". Как БАТЭ сражался до последнего с "Арсеналом"

28.09.2017 23:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два быстрых гола «Арсенала», выбежавший на поле болельщик с бело-красно-белым флагом, странный пенальти и возвращение в игру БАТЭ. Зрители, которые приехали на «Борисов-Арену» на матч Лиги Европы, получили полную гамму эмоций!

Несмотря на поражение, футболисты БАТЭ показали, что у них есть характер. Команда не развалилась после 0:3, и, если бы не странный пенальти в самом начале второго тайма, который назначил польский судья, борисовчане могли бы даже посражаться за очки.

SPORT.TUT.BY иллюстрирует фееричный матч и атмосферу арены.






































 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY иллюстрирует фееричный матч и атмосферу арены.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика