Два быстрых гола «Арсенала», выбежавший на поле болельщик с бело-красно-белым флагом, странный пенальти и возвращение в игру БАТЭ. Зрители, которые приехали на «Борисов-Арену» на матч Лиги Европы, получили полную гамму эмоций!

Несмотря на поражение, футболисты БАТЭ показали, что у них есть характер. Команда не развалилась после 0:3, и, если бы не странный пенальти в самом начале второго тайма, который назначил польский судья, борисовчане могли бы даже посражаться за очки.

SPORT.TUT.BY иллюстрирует фееричный матч и атмосферу арены.



















































































































































