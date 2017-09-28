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Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае
Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $ 667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Мирный и Освальд переиграли в четвертьфинале Андре Бегеманна (Германия) и Франко Шкугора (Хорватия) — 6:4, 7:5.
В матче за выход в финал белорусско-австрийский тандем будет соперничать с австрийско-американской парой Александр Пейя / Раджив Рам.
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Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября, в Шэньчжэне — днем позже.
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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне.
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