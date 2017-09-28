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Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае

28.09.2017 21:52 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $ 667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Мирный и Освальд переиграли в четвертьфинале Андре Бегеманна (Германия) и Франко Шкугора (Хорватия) — 6:4, 7:5.

В матче за выход в финал белорусско-австрийский тандем будет соперничать с австрийско-американской парой Александр Пейя / Раджив Рам.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня пробилась в полуфинал на турнире в Ташкенте (призовой фонд — $ 226 тыс.), обыграв украинку Екатерину Козлову. В полуфинале соперницей белоруски, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA, будет венгерская теннисистка Тимеа Бабош, занимающая 52-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября, в Шэньчжэне — днем позже.

 
 
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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне.

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