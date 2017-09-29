Крупнейшая мировая корпорация объявила о своей экспансии на Беларусь





Мировой лидер в области технологий и промышленного производства, компания Honeywell, объявила об открытии в Беларуси своего представительства и начале масштабной экспансии своих технологий на белорусский рынок.

Корпорация Honeywell входит в Топ-100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Она известна во всем мире своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, турбокомпрессоров и материалов высокой эффективности. Практически нет ни одной отрасли экономики, где бы Honeywell не имела своего присутствия.

В России и странах СНГ Honeywell работает уже почти 50 лет. Около 40 лет Honeywell является одним из ведущих поставщиков для всех секторов нефтегазовой отрасли – от добычи и переработки газа, транспортировки нефти до глубокой переработки. Решения Honeywell для автоматизации, обеспечения защиты производства, учета электроэнергии и телемеханики уже установлены на таких крупных промышленных объектах Беларуси, как ПО «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Гродно Азот», нефтепровод «Дружба», «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод (БМЗ), предприятия «Белэнерго». Именно они составляли основной актив компании в Беларуси до недавнего времени, но скоро ситуация должна измениться.

Как заявил "Ежедневнику" генеральный директор АО «Хоневелл» Мирослав Кафеджиев, о начале масштабной экспансии на Беларусь компания задумалась год назад, когда провела детальный анализ белорусского рынка и оценила его перспективы.

"Год назад я дал задание своей аналитической команде сделать анализ того, как мы можем делать бизнес в других странах, кроме России. И когда мы начали смотреть приоритеты по другим странам, Беларусь и Минск сразу всплыли - не столько по количеству населения, сколько по количеству проектов и инициатив, которые здесь развиваются. И нам стало абсолютно ясно, что компании нужно иметь здесь собственное локальное присутствие", - пояснил Мирослав Кафеджиев.

Как пояснил генеральный директор АО «Хоневелл», компания сконцентрирует свои усилия по развитию бизнеса в Беларуси по трем основным направлениям.

В первую очередь это логистика.

"Беларусь и Минск станет логистическим центром создаваемого "Шелкового пути". Потому что все скоростные пути, которые будут проложены в результате реализации проекта "Шелковый путь", они так или иначе пройдут через Беларусь. У нас есть очень много вещей, связанных с управлением логистикой. У нас есть все, что связано с оптимизацией складов. Это очень важно, так как от этого зависит скорость, с которой товары будут проходить через логистические центры и распределяться дальше", - заявил Мирослав Кафеджиев. По его словам, компания Honeywell может очень многое дать Беларуси в плане развития логистического потенциала страны.

Второе направление, на котором Honeywell намерена сконцентрироваться в Беларуси - это машиностроение.

"Мы знаем Минский моторный завод, мы знаем МАЗ, мы знаем БелаЗ. Мы хотим помочь вашим локальным производителям лучше соответствовать мировым требованиям по Евро 5, Евро 6, помочь им при уменьшении размеров двигателей, улучшить их производительность и мощность. Также Honeywell хочет помочь Беларуси создать свой электромобиль", - рассказал генеральный директор АО «Хоневелл».

Третье направление, которое Honeywell хочет развивать в Беларуси - медицина.

Речь идет о внедрении технологий компании в белорусские больницы, а также в производство медикаментов.

"У нас есть очень много вещей, которые мы можем предоставить Беларуси, от самых простых, например, кондиционирование и вентиляция в чистых помещениях, до самых сложных, как, например, дополнительные компоненты для фармацевтической отрасли. Наша оболочка гарантирует, что медикамент, который находится внутри, со временем не потеряет своих свойств", - пояснил Мирослав Кафеджиев.

Также Honeywell продолжит работать и по тем традиционным направлениям бизнеса, по которым сотрудничает с белорусскими компаниями.